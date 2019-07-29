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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.07.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Türkiye, Afganistan'daki seçim bürosuna saldırıyı kınadı

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Türkiye, Afganistan'daki seçim bürosuna saldırıyı kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de seçim ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu terör saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybetmesinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı dahil birçok kişinin yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısının kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Emrullah Salih'in seçim kampanyasını da yürüttüğü çalışma ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Afganistanda seçim bürosuna saldırı
Afganistan'da seçim bürosuna saldırı
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