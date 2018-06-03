Türkiye AB’de İtalya’yı kaybedebilir
İTALYA’da yemin ederek göreve başlayan aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız’ın oluşturduğu koalisyon hükümeti, Türkiye’nin zaten uzun süredir herhangi bir olumlu kıpırdanmanın yaşanmadığı Avrupa Birliği süreci açısından ciddi sıkıntı yaratma potansiyeline sahip.
İtalya başından bu yana dek Türkiye’nin geleneksel destekçileri arasında yer aldı. Yeni hükümetin geleneksel çizgiye bağlı kalma ihtimali ise düşük.
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin şu ana kadar Türkiye hakkında belirgin bir olumsuz çıkışı olmasa da hükümetin asıl güçleri ve izlenecek politikalara yön verecek isimleri olan Lig’in lideri Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve 5 Yıldız’ın lideri Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio sürece tartışmasız şekilde olumsuz bakıyor.
AB’de Türkiye’nin en az sorun yaşadığı ülkeler arasında yer alan İtalya’nın çizgisini belirgin şekilde değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Özellikle Salvini’nin, “Bazıları Türkiye’yi AB’de görmek istiyor. Eğer girerlerse bırakın biz çıkalım” ifadesi yeni hükümetin izleyeceği olası Türkiye politikasının ipuçlarını içeriyor.
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