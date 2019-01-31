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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.01.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

'Türkiye-ABD ilişkileri NATO ittifakı için çok önemli'

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'Türkiye-ABD ilişkileri NATO ittifakı için çok önemli'

ABD'nin eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Oramiral James Stavridis, emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk ile Türk Miras Vakfının Washington'da düzenlediği panelde konuştu.

Babasının ordudayken Kore Savaşı sırasında Türk askerleri ile görev yaptığını ve kendisinde Türklerle ilgili önemli bir izlenim bıraktığını belirten eski NATO komutanı, ABD ordusunda görevli olduğu yıllarda Türk askerleriyle çalıştığını ve Türk ordusunun özellikle hava, deniz ve özel kuvvetlerini oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

Türk-Amerikan ilişkilerine de değinen Stavridis, Washington'daki bazı düşünce kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin "ne dost ne düşman" şeklindeki tanımlamalarını eleştirdi.

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA BAZI 'TAKTİKSEL RAHATSIZLIKLAR' VAR"

Stavridis, "İki ülke arasındaki ilişki stratejik olarak yolunda. Zaman içinde menfaatlerimizin ayrışmaktan ziyade aynı çizgiye geleceğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Büyük ulusların daimi ittifaklarından ziyade daimi menfaatleri olduğuna dikkati çeken emekli oramiral, Türkiye ile ABD arasında bazı "taktiksel rahatsızlıklar" bulunduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Stavridis, "Operasyonel sınamaları çözmemiz gerektiği gibi bunları da (taktiksel sorunlar) çözmemiz gerekir çünkü bu ilişki ABD için de NATO ittifakı için de çok önemlidir." dedi.

"SURİYE'NİN TEK PARÇA KALMASININ OLASI GÖRÜLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Suriye'yi 90'lardaki Balkanlar'a benzeten Stavridis, "Suriye'nin tek parça bir ülke olarak kalmasının artık olası görülmediğini düşünüyorum." dedi.

Ülkenin Şii ve Sünni eksen üzerinden bölünebileceğine dikkati çeken Stavridis, "Zaman içinde Sünni bir Suriye ve Şii bir Suriye görmenin gerçek olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Stavridis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasına da değinerek, iki tarafın karşılıklı güvence vermesiyle teknik çözümlerin söz konusu olabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE, ABD'NİN KENDİNE TABİ KILACAĞI BİR ÜLKE DEĞİL"

Emekli Tümamiral Kutluk da Türkiye'nin, ABD ile ittifakı için başta Kore Savaşı'nda olmak üzere Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki nükleer mücadelenin de sahnesi haline gelmesi gibi birçok fedakarlıkta bulunduğunu anlattı.

Ülkesinin tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından ödün vermediğine işaret eden emekli tümamiral, Türkiye'nin bağımsızlığının izini takip ettiğini söyledi.

ABD'nin pek çok ülkeye destek verdiğini hatırlatan Kutluk, ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini başka ülkelere benzetmemesi gerektiğini, Türkiye'nin kendine tabi kılacağı bir ülke olmadığını vurguladı.

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