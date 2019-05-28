‘Türkçe AB’nin resmi dili olmalı’‘Türkçe AB’nin resmi dili olmalı’
Kıbrıs Rum yönetiminde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türk ve Rumların oyuyla vekil seçilen ilk Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (60), “Seçim propagandamda da vardı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dili var, biri Türkçe diğeri Yunanca. Yunanca AB dili, Türkçe’nin de Avrupa dili olması için uğraşacağım” dedi.
Rum ana muhalefet partisi Komünist AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na giren Kızılyürek (60), 1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’taki yakınlaşma çabaları nedeniyle Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’ne layık görülmüştü. Kızılyürek, Hürriyet’e verdiği demeçte, “Kıbrıs’ta tarihi bir şey oldu, çoğunluk Kıbrıslı Rumların oyuyla bir Kıbrıslı Türk kazandı. Avrupa Parlamentosu’nda uluslar yok, yurttaşlar temsil edilir. Bu nedenle ben herhangi bir ulusu değil, yurttaşları temsil ediyorum” diye konuştu. IRKÇILIK TEHLİKEliNiyazi Kızılyürek, Avrupa’da yükselen ırkçılığın büyük tehlike olduğuna dikkat çekti ve “Son seçimlerde korkulduğu kadar büyümediler, ancak yükselişlerini sürdürüyorlar, Avrupa değerleri tehdit altında. Demokratik güçlerle milliyetçilere karşı mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.
AP’DE SANDALYE DAĞILIMI
EPP (Merkez sağ) 180
S&D (Merkez sol) 146
ALDE&R (Liberal) 109
G/EFA (Yeşiller) 69
ENF (Milliyetçiler) 58
ECR (Muhafazakâr) 59
EFDD (Aşırı sağ) 54
GUE/NGL (Sol) 39
Diğer 29
NI (Bağımsızlar) 8
BEŞ TÜRK KÖKENLİ AP’YE GİRDİ
Kesin olmayan sonuçlara göre 751 üyeli Avrupa Parlamentosu’na 5 Türk kökenli vekil girdi. Almanya’da SPD listesinden milletvekili olan İsmail Ertuğ, üçüncü kez seçildi. Ertuğ, SPD’de 10’uncu sırada bulunuyordu. Sol Parti liste başı adayı Özlem Alev Demirel ilk kez milletvekili seçilirken, Özgür Seçmenler listesinden yer alan Engin Eroğlu da milletvekili seçilmeyi başardı. Fransa’da ise merkez sağ çizgideki Cumhuriyetçiler Partisi adayı Türk kökenli Agnes Evren, Avrupa Parlamentosu’na seçildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) komünist AKEL üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, parlamentoya girmeye hak kazandı.
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