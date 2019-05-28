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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Türkçe AB’nin resmi dili olmalı’‘Türkçe AB’nin resmi dili olmalı’

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
‘Türkçe AB’nin resmi dili olmalı’‘Türkçe AB’nin resmi dili olmalı’

Kıbrıs Rum yönetiminde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türk ve Rumların oyuyla vekil seçilen ilk Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (60), “Seçim propagandamda da vardı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dili var, biri Türkçe diğeri Yunanca. Yunanca AB dili, Türkçe’nin de Avrupa dili olması için uğraşacağım” dedi.

Rum ana muhalefet partisi Komünist AKEL’den Avrupa Parlamentosu’na giren Kızılyürek (60),  1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’taki yakınlaşma çabaları nedeniyle Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’ne layık görülmüştü. Kızılyürek, Hürriyet’e verdiği demeçte, “Kıbrıs’ta tarihi bir şey oldu, çoğunluk Kıbrıslı Rumların oyuyla bir Kıbrıslı Türk kazandı. Avrupa Parlamentosu’nda uluslar yok, yurttaşlar temsil edilir. Bu nedenle ben herhangi bir ulusu değil, yurttaşları temsil ediyorum” diye konuştu. IRKÇILIK TEHLİKEliNiyazi Kızılyürek, Avrupa’da yükselen ırkçılığın büyük tehlike olduğuna dikkat çekti ve “Son seçimlerde korkulduğu kadar büyümediler, ancak yükselişlerini sürdürüyorlar, Avrupa değerleri tehdit altında. Demokratik güçlerle milliyetçilere karşı mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı. 

AP’DE SANDALYE DAĞILIMI

EPP (Merkez sağ)   180

S&D (Merkez sol)   146

ALDE&R (Liberal) 109

G/EFA (Yeşiller)    69

ENF (Milliyetçiler)  58

ECR (Muhafazakâr) 59

EFDD (Aşırı sağ)    54

GUE/NGL (Sol)    39

Diğer     29

NI (Bağımsızlar)     8

BEŞ TÜRK KÖKENLİ AP’YE GİRDİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 751 üyeli Avrupa Parlamentosu’na 5 Türk kökenli vekil girdi. Almanya’da SPD listesinden milletvekili olan İsmail Ertuğ, üçüncü kez seçildi. Ertuğ, SPD’de 10’uncu sırada bulunuyordu. Sol Parti liste başı adayı Özlem Alev Demirel ilk kez milletvekili seçilirken, Özgür Seçmenler listesinden yer alan Engin Eroğlu da milletvekili seçilmeyi başardı. Fransa’da ise merkez sağ çizgideki Cumhuriyetçiler Partisi adayı Türk kökenli Agnes Evren, Avrupa Parlamentosu’na seçildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) komünist AKEL üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, parlamentoya girmeye hak kazandı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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