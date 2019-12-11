MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkAkım ve Kuzey Akımı için yaptırım çağrısı
GeriDünya TürkAkım ve Kuzey Akımı için yaptırım çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
11.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TürkAkım ve Kuzey Akımı için yaptırım çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TürkAkım ve Kuzey Akımı için yaptırım çağrısı

ABD'nin 2020 yılı savunma bütçesinde, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan boru hatlarının inşasında çalışan gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da yer aldı.

Belgede, “Yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı’na danışarak, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bunların yerine geçecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 30.4 metre ve üzeri derinliğe boru döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili Kongre komitelerine sunacaktır” denildi. Gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi öngörülüyor. Rusya’dan Avrupa’ya uzanan TürkAkım hattı Türkiye’den geçiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle