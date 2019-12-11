TürkAkım ve Kuzey Akımı için yaptırım çağrısı

Belgede, “Yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı’na danışarak, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bunların yerine geçecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 30.4 metre ve üzeri derinliğe boru döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili Kongre komitelerine sunacaktır” denildi. Gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi öngörülüyor. Rusya’dan Avrupa’ya uzanan TürkAkım hattı Türkiye’den geçiyor.