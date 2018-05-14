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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.05.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

İsviçre bu olayı tartışıyor! Türk yolcu uçağı birbirine kattı! Bir gün sonra ölü bulundu...

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İsviçre bu olayı tartışıyor! Türk yolcu uçağı birbirine kattı! Bir gün sonra ölü bulundu...

İsviçre'de yayımlanan Post gazetesi, İsviçre'in Glarus kantonunda bir Türk vatandaşının ölü bulunmasının polis tarafından araştırıldığını yazdı. İsviçre basının aktardığına göre, bir kadınla tartışmasının ardından ölü bulunan Türk yolcu, bir gün önce uçakta olay çıkarmış ve yolcular tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Bir Türk vatandaşının 'ilişki cinayetinde' ölü bulunduğu olay Näfels'deki spor merkezi Linth-Arena'nın otelde gerçekleşti.

Cinayetin ardından elde edilen ilk bulgulara göre, spor merkezinin otel odasında Türk ve İsviçre vatandaşı bayan E.D arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Diğer otel konukları, odadan çığlıklar ve gürültü duyduklarını, saldırganı ve yaralı kadını ayırdıklarını belirttiler.

Bir polis sözcüsüne göre yaralı kadın, İsviçre'de vatandaşlık almış bir Türkiye kökenli bir şahıs. Polis sözcüsü, olay yerinde daha sonra ölen adamın ağır yaralı Zürih Hastanesi'ne kaldırılan kadına karşı  şiddet kullandığını tahmin ettiğini açıkladı. 

THY uçağında olay çıkardı... 1 gün sonra ölü olarak bulunduTürk Hava Yolları'nın İstanbul-Zürih uçağında olay çıktı. Yolculardan biri, yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdi. Olaya karışan yolcu 1 gün sonra ölü olarak bulundu.
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Gözü ve yüzünde ağır yaralar morluklar bulunduğu belirtilen kadınının helikopterle Zürih Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

Tedavisi devam ettiği için, polis kadını sorgulayamadı. Erkeğin ise, otel odasında olay sonrası bilincini kaybettiği ve yapılan müdahaleyle yeniden canlandırıldığı ancak ambulans ekibi gelene kadar yaşamını yitirdiği açıklandı.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

Zürih'teki Türk vatandaşı ölümünden bir gün önce İsviçre'ye geldiği uçakta bir olaya karıştı.

Türk yolcunun yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktığı daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdiği iddia edildi.

Diğer yolcuların müdahalesiyle etkisizleştirilen yolcu uçak inince gözaltına alındı. 

Yolcunun uçakta olay çıkarması ve gözaltına alınmasıyla, bir gün sonra ölü bulunması arasında bir bağlantı olup olmadığı ise bilinmiyor. 

İsviçre bu olayı tartışıyor Türk yolcu uçağı birbirine kattı Bir gün sonra ölü bulundu...

 

 

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