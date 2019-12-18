Türk yetkiliden mutabakat açıklaması: Libya’ya muharip gücü kapsamıyor

LİBYA ile deniz yetki alanı mutabakatından sonra imzalanan ve TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasının, Libya’ya muharip Türk gücü göndermeyi içermediği bildirildi.

Libya ile imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmede bulunan üst düzey bir kaynak, “askeri işbirliği muhtırasının, Türkiye’nin bu ülkeye muharip asker gönderme yolunu açacağı” yorumlarının doğru olmadığını vurguladı. Anlaşmada eğitimin ve danışmanlık hizmetlerinin öne çıktığına dikkat çeken kaynak, “Anlaşmada ‘taraflar’ ibaresi var ve her iki taraf ‘eğitim ve danışmanlık’ için birbirine asker, polis veya sivil gönderebilir, ofis kurabilir. Bu nedenle sadece Türkiye, Libya’ya eğitim amacıyla da olsa asker, polis veya danışmanlık eğitimi verecek ya da sivil eğitmen gönderecek değil. Libya’dan da Türkiye’ye asker, polis veya sivil yetkili gelip eğitim alabilir. Geçmişteki anlaşmalar uyarınca zaten Türkiye’de eğitim verdik. Türkiye’nin Libya’ya muharip asker göndermesi söz konusu değil” dedi.

MISIR VE İSRAİL FARKINDA

Ankara, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Mutabakat Muhtırası sonrası Mısır ve İsrail’in Kıbrıs Rum Kesimi ile imzaladığı anlaşmayla alan kaybettiğinin farkında olduğu görüşünde. Edinilen bilgiye göre kısa süre önce Atina’daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) toplantısına gözlemci olarak katılan Mısırlı dışişleri yetkilisi, toplantıda hazır bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya ilişkin sohbet etti. Mısırlı yetkili, bu sohbet sırasında Libya’nın anlaşmayla doğu Akdeniz’de kazandığı alanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

BORU HATTI TÜRK YETKİ ALANINDAN GEÇEBİLİR

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi ile anlaşma imzalamadan önce Mısır’ı uyardı. Ada devlet ile ana kıta devletin karasularının farklı olduğunu savunan Ankara, Mısır ve İsrail’in Kıbrıs Rum Kesimi ile imzaladığı anlaşmayla belirlenen ‘ortay hatla’ ciddi alan kaybına uğradığı düşüncesinde. Ankara’ya göre Mısır ve İsrail, Türkiye ile anlaşmaya varırsa, doğu Akdeniz’de daha fazla alan kazanacak. Söz konusu bölgede çıkacak doğalgaza İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Lübnan’ın hem nüfus azlığı, hem de sıcak iklim koşulları nedeniyle fazla ihtiyaç duymayacağı, Türkiye’ye ait deniz yetki alanlarından geçecek boru hattıyla doğalgaza ihtiyaç duyan Avrupa’ya taşınmasının daha ucuza mümkün olacağı belirtilirken, “Bunun dışında tek alternatif Mısır’da kurulacak sıvılaştırılmış doğalgaz deposu ve Mısır’ın ihtiyaç duyacağı doğalgaz. Ancak Mısır’da bunun için para yok” değerlendirmesi yapılıyor.

BİLGİ NOTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir televizyon programında Libya’ya olası asker yollanmasıyla ilgili “Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız” demişti.

YÖNETİM DEĞİŞSE DE ANLAŞMA SÜRER

Yetkililer Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yerine bir başka yönetimin gelmesi halinde, yeni yönetimin de Türkiye ile varılan anlaşmayı sürdüreceğini savunuyor. Bu durum, “Çünkü Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla doğu Akdeniz’de Mısır ve İsrail’e göre çok daha büyük bir alana sahip oldu. Hangi yönetim gelirse gelsin, bu haktan vazgeçerse, neden vazgeçtiğini halkına ve diğer yönetim kademesine anlatamaz” görüşüyle gerekçelendiriliyor.

AKDENİZ’DE GAZ BİRLİĞİ OLABİLİR

Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki doğal kaynak zenginliğine bakışının Avrupa Birliği’nin oluşumunu sağlayan ‘demir çelik birliği’ ile benzerlik taşıdığını ifade eden yetkililer, “AB, demir çelik birliği ile başladı ve bugüne ulaştı. Biz de doğu Akdeniz’de benzer anlayışla, hakça doğal kaynak zenginliği paylaşımı ile barış projesinin hayat geçmesini arzuluyoruz” dediler.