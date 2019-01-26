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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de beğeniyle takip ediliyor

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Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de beğeniyle takip ediliyor

Cezayirli senarist ve şair Rabih Zarif, son yıllarda Türk yapımı sinema ve dizilerin çok başarılı olduğunu belirterek, bu başarının sırrının özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitlilik olduğunu söyledi.

Cezayir'de çeşitli dil ve lehçelerde ekrana gelen Türk dizileri, Fasih Arapçanın yanı sıra Cezayir, Suriye, Mısır ve Lübnan lehçeleriyle izleyiciyle buluşuyor. Bunların yanında dublaj ve alt yazılı olarak da yayınlanan diziler beğeniyle izleniyor.

Türk dizilerinin bu kadar sevilmesinin sebebinin ise yapımın kalitesinden ve senaryolardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Cezayir'de Kültür Evi müdürlüğü yapan senarist ve şair Rabih Zarif, Türk film ve dizilerinin başarısına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de sosyo-kültürel çeşitliliğinin yanı sıra yüksek bir özgürlük seviyesi var. Türk yapımı sinema ve diziler çok başarılı. Bu başarının sırrı özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitliliktir." dedi.

Türk sinemasının çok önemli bir aşamaya geldiğini kaydeden Zarif, yapımcıların her konuda bağımsız olduklarını ve konu seçiminde özgür olduklarını dile getirdi.

Zarif, Türk sinemasının duyguları derinlemesine işlediğini ve Arap halkını da etkisi altına aldığını ifade etti.

BİRÇOK DİZİ VE FİLM ARAPÇAYA TERCÜME EDİLİYOR

Türk yapımlarının Cezayir'de oldukça fazla izlendiğini dile getiren Zarif, son yıllarda birçok dizi ve filmin Arapça dublajları ve alt yazılarının farklı televizyon kanallarında yayınlandığının altını çizdi.

Zarif, Türk yapımcıların modern zamanı iyi anladıklarını ve teknoloji dünyasındaki yeniliklere de çok rahat bir şekilde ayak uydurduklarını söyledi.

Son on yılda Türk dizi ve filmlerinin en önemli özelliğinin, yazarla başlayıp sahneyle sonlanan iyi bir stratejiye dayandığını dile getiren Zarif, yaklaşık dört yıl önce Cannes Film Festivalinde birçok dalda aday gösterilen "Kış Uykusu" filminin Altın Palmiye ödülünü kazandığını hatırlattı.

İlk olarak 2010 yılında "Acı Hayat" ve "Yeşeren Düşler" adlı dizilerin Arapça dublajının yayınlanmaya başladığını aktaran Zarif, "Kara Sevda", "Söz", "Diriliş Ertuğrul" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi dizilerin Cezayirliler tarafından sevilerek izlendiğine dikkati çekti.

Zarif, Türkiye'de sinemanın büyük ustalarıyla birlikte ortak bir çalışma yapmaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

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