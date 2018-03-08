Türk vekil, Belçika Meclisinde kitabını tanıttı

Belçika’da 22 Mart 2016’da gerçekleşen terör saldırılarından sonra güvenlik konusunun ülkenin gündemine oturduğunu belirten Veli Yüksel, hükümetin 12 ve 18 maddelik iki paketinin meclis tarafından onaylandığına dikkati çekti. Federal Meclis’te Belçika tarihinde ilk defa bir ‘Terörle Mücadele Komisyonu’ oluşturulduğunu belirten Yüksel, şunları söyledi:

“Terörle mücadele kapsamında bütün ülkelerin dayanışma içerisinde olmasını gerekir. Terörün dini, ırkı, milleti olmaz. Terör her yerde terördür. Terör örgütlerine karşı dimdik durmalıyız. Terörün en büyük mağdurları Müslümanlardır. DEAŞ, Irak ve Suriye’de Müslümanları katlediyor. 21 Mart Brüksel saldırılarında ölenler arasında Müslümanlar da vardı. İktidar ortağı N-VA, Müslümanların meselelerini kaos ortamına çekmeye çalışıyor. Şu anda 23 cami dosyası gerekçesiz bekletiliyor. Hâlbuki radikalizmi önlemenin yolu, bu camilerin tanınması, imamların Belçika’da yetiştirilmesi ve Müslümanların devletle olan diyaloğunun güçlendirilmesiyle gerçekleşebilir.”





EŞİT HAKLAR UYGULANMALI

“Belçika’da radikalizmle mücadele başlamalı. Bu mücadelenin iki ayağı vardır. İlki, güvenlik önlemlerinin alınması, diğeri Belçika’da doğmuş büyümüş gençlerin radikal akımlara kapılmalarının engellemesi. Bunun için de gençler kendilerini Belçika sisteminden uzaklaştırılmış ve soyutlandırılmış hissetmemeliler. Belçika’da yaşayan yabancı kökenlilerin sorunları çözülmeli. Amerika Birleşik Devletleri’nde herkes ABD vatandaşı olarak kabul görüyor. Aynı durum İngiltere’de var. Biz de Belçika’da bunu gerçekleştirmeliyiz. İnsanlar vatandaşlık haklarını anayasa ve yasalardan aldıklarında ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına maruz kalmayacaklardır. Eşit hakların uygulanmasında hukuk devleti temel esastır, hangi siyasi görüş iktidar olursa olsun, bu böyle kalacaktır.”

Yüksel’in kitap tanıtımına CD&V Parti Genel Başkanı Wouter Beke ile çok sayıda milletvekili de katıldı. Federal Meclis’te gerçekleştirilen programda Adalet Bakanı Koen Geens de bir konuşma yaptı. Bu önemli çalışması için Yüksel’e teşekkür eden Geens, kitabın bazı gerçekleri kavramada yardımcı olacağını söyledi.