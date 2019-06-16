Türk ve Yunan heyetleri Ege’yi konuşacak
Ege Denizi’nde gerginliğin ve muhtemel bir kaza ihtimalinin azalması amacıyla, Türkiye ile Yunanistan milli savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmeler yarın Ankara’da başlıyor.
Yunan heyetine Tümamiral Dimitris Kavulakos başkanlık edecek. Geçen mayıs ayında Atina’da yapılan ve başarılı geçen birinci tur görüşmelerde, Yunan heyetine korgeneral Nikos Zahariadis başkanlık ediyordu. Zahariadis, Yunanistan’ın 7 Temmuz genel seçimi döneminde bulunduğu ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görüşmelerin ertelenmesi gerektiğini bahane ederek Ankara’ya gitmeyi reddetmişti. Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile kavga eden Zahariadis istifa etmişti. Yunan heyetinde biri tuğgeneral diğeri albay rütbesindeki iki asker daha değiştirildi. Atina’daki görüşmelerde, taraflar görüşlerini ve gerginliği azaltabilecek önerilerde bulunmuştu. Ankara’da bu önerilere cevaplar verilmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle