Türk topçusu Esad güçlerini vurdu iddiası

Yerel kaynakların aktardığına göre, İdlib’in Maarat El Numan ilçesinin 10 kilometre güneyinde TSK’nın geçen ağustos ayından bu yana mevzilendiği bölgenin yakınları rejim güçleri tarafından füzelerle vuruldu. Türk askerlerinin bulunduğu bölgenin yakınları yoğun şekilde vurulunca, Surman köyündeki 8 numaralı gözlem kulesinden rejim birliklerine fırtına obüsleriyle uyarı atışı yapıldığı iddia edildi. Bu arada güvenlik kaynakları, kısa süre önce Esad güçlerince çevrelenen 8 numaralı gözlem kulesine yönelik bir taciz atışının söz konusu olmadığı bilgisini verdi.