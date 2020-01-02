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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Türk topçusu Esad güçlerini vurdu iddiası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Türk topçusu Esad güçlerini vurdu iddiası

SURİYE’de rejim güçleri ve Rusya yeni yılın ilk gününde İdlib’in güneyinde saldırılarını yoğunlaştırırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 8 numaralı gözlem kulesinden Esad güçlerine yönelik uyarı atışı yapıldığı öne sürüldü.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İdlib’in Maarat El Numan ilçesinin 10 kilometre güneyinde TSK’nın geçen ağustos ayından bu yana mevzilendiği bölgenin yakınları rejim güçleri tarafından füzelerle vuruldu. Türk askerlerinin bulunduğu bölgenin yakınları yoğun şekilde vurulunca, Surman köyündeki 8 numaralı gözlem kulesinden rejim birliklerine fırtına obüsleriyle uyarı atışı yapıldığı iddia edildi. Bu arada güvenlik kaynakları, kısa süre önce Esad güçlerince çevrelenen 8 numaralı gözlem kulesine yönelik bir taciz atışının söz konusu olmadığı bilgisini verdi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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