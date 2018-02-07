Türk tiyatrosunu Almanlara sevdirdik

FRANKFURT Türk Tiyatro Festivali Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, bir kültürün bayrağı olan dilin, tarihi ve estetik birikimin temsilcisi olduğunu söyledi. Kültürün yaşatılmasının ancak dilin yaşatılmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kellecioğlu, “Almanya’daki vatandaşlarımızla aramızdaki bağın en temel köprüsü Türkçemizdir. Dünya klasiklerinin veya geleneksel tiyatromuzun en seçkin örneklerinin Avrupa’nın orta yerinde Türkçe olarak oynanmasının etkisi ve değeri tartışılamaz” dedi.

ALMANCA ÜST YAZILI

Kellecioğlu, Türk tiyatro topluluklarının artık Avrupa’nın pek çok kentinde yer aldığına işaret ederek, “Bu oldukça sevindirici bir durum. Özellikle Almanya için artık bir Türk tiyatro seyircisinin oluştuğunu ve Türklerin yaptığı tiyatroların Almanların da ilgisini çektiğini çok rahat söyleyebiliriz” diye konuştu.

Türk tiyatrosunu Avrupa’da en iyi şekilde tanıtmak istediklerini aktaran Kellecioğlu, “Frankfurt’ta birçok farklı ulustan izleyici var. Herkese hitap edebilmek için tüm oyunların gösterimlerini Almanca üst yazıyla yapıyoruz. Festival sayesinde Almanlara Türk tiyatrosunu sevdirdik. Bundan sonra da aynı hedefle yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.



Ayla Algan ile Aliye Uzunatağan.

YÜZDE 30’U ALMAN

Kamil Kellecioğlu, festivalin 4-14 Mayıs’ta Frankfurt ve çevresindeki seçkin tiyatro salonlarında gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Salonların doluluk oranı yüzde 100 olurken, bizi ayrıca mutlu eden en önemli şey ise seyircinin yaklaşık yüzde 30’unun Almanlardan oluşması. Bu festival, iki ülke arasında sanat ve kültür adına kurulan en kalıcı köprülerden biri. Bu festivali yaklaşık 40 kişilik ekiple yapıyoruz, o yüzden ekip arkadaşlarım benim için çok kıymetli.”

Haldun Dormen

USTALARDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Festivalin onursal başkanlarından Ayla Algan, festival için gece gündüz çalışıldığına bizzat şahit olduğunu dile getirdi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin diğer onursal başkanı Haldun Dormen de Avrupa’da yaşayan Türklerin tiyatroya olan merakının bu tip etkinlikler sayesinde arttığını ifade etti.

Aliye Uzunatağan ve Behzat Uygur’un yanı sıra, festivalin onursal başkanlarından Tamer Levent de konuşma yaptı.



Behzat Uygur

PROGRAMDA NELER VAR?

* Celal Kadri Kınoğlu ile Hakan Çimenser’in başrolünde yer aldığı Giydirici * Haldun Dormen’in yönettiği Karmakarışık * Sumru Yavrucuk’un yönetip oynadığı Shirley * Tiyatro Fil’in Müzikli Park * Objektif Sahne’nin Sınır * Güneş Tiyatrosu Frankfurt’un İstiklal * Süheyl ve Behzat Uygur’un Hassta Etme Adamı adlı oyunları festivalde sahnelenecek.



Celal Kadri Kınoğlu

ÜNLÜ OYUNCULAR GELİYOR

Selçuk Yöntem, Zafer Algöz, Yıldız Kültür, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Mustafa Kurt, Erdal Küçükkömürcü, Atilla Şendil, Zerrin Tekindor, Engin Alkan, Erkan Avcı, Hilal Saral, Yaşar Kurt ve Fatih Koyunoğlu gibi birçok ünlü isim festival dolayısıyla Frankfurt’ta olacak.