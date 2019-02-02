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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
02.02.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Türk tır şoförüne idam kararı

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Türk tır şoförüne idam kararı

Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği tırda bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan şoför Remzi Çelik hakkında idam kararı çıkartıldı. Durumu öğrenen Remzi Çelik’in ailesi ve yakınları devlet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Remzi Çelik'in kızı Seren Bahçeci, babasının gemi ile gelen gıda maddesi yüklü tırı teslim alarak Riyad kentine tırı boşaltmakla görevli olduğunu ve babasının uyuşturuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım elini uzatmasını isteyen Bahçeci, suçsuz bir Türk vatandaşının idamının doğru olmadığını ifade etti. Bahçeci, “Babamı yurt dışına gönderdiler. Ardından üç gün sonra aracı deniz yoluyla gemiyle gönderiyorlar. Babamın görevi sadece tırı teslim almak, Riyad’da bir yerde işte o yükü boşaltmak. Benim babam aracı teslim alıyor, belli bir süre sonra ihbar geliyor yakalanıyor. Tırın içinde de yasa dışı hap bulunuyor. Babamın bunda hiçbir suçu yok, hiçbir alakası yok, hiç haberi yok. Babam suçsuzdur. Babam dört yıla yakın cezaevinde yatıyor. Biz babamın beraatını bekliyoruz. Bunu beklerken de şuan idam kararı alınmış. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız. Lütfen, lütfen bize yardımcı olsun” dedi.

“BABAMIZIN MESELESİ, TÜRKİYE MESELESİDİR”

Remzi Çiçek’in diğer kızı Sezen Çiçek ise şuana kadar kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. Seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çiçek, “Her kapıyı çaldık. Yani bu sadece benim babamın meselesi değil, bu Türk vatandaşı olduğu için Türkiye’nin meselesidir. Biz vicdanlı olan herkese sesleniyoruz, büyüklerimize sesleniyoruz. Yani biz babamızı geri istiyoruz. Biz kendimizden eminiz yani babamın tek suçu şoför olması. Biz babamızı geri istiyoruz ve sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Suçsuz bir Türk insanının idam edilmesi doğru değil. Bir günahsızın idam edilmesi göz göre göre öldürülmesi kimsenin vicdanına sığacak bir şey değildir” dedi.

Türk tır şoförüne idam kararı


Remzi Çiçek’in yeğenlerinden Sinan Aydınlı, suça dair soruşturma ve Türkiye’ye ulaşmış bir resmi evrakın olmadığını söyledi. Remzi Çiçek’in yargılanması gerekiyorsa Türkiye tarafından yargılanması gerektiğini ifade eden Sinan Aydınlı, idam hükmünün iptali için yetkililerin devreye girmesini istedi. Aydın, “Burada herkesin tepki koymasını bekliyoruz. Sesimizin duyurulmasını bekliyoruz. Yetkililer bizi duysun. Çağ dışı bir olaydır bu. Yani idam aslında dünyanın bir meselesidir. Tıpkı bir Avrupalı veya bir Amerikalının herhangi bir tutuklama veya idam kararında tüm dünya nasıl ayaklanıyorsa bizde Türkiye vatandaşı olarak yani bu bizim akrabamız bizim tanıdığımız veya bizim babamız olmayabilir bizim sesimizi duyurmamız lazım. Bir Türkiye vatandaşı olduğunu düşünerek bizim babamızı sahiplenmemiz gerekiyor. Yetkililerimizin de vatandaşını sahiplenmesini bekliyoruz. Onlardan ricada bulunuyoruz, lütfen sesimizi duyun yardımcı olun. Burada kurtaracağımız bir can veya birçok can var. Gereksiz yere suçlamalar var asılsız suçlamalar var” dedi.

“DEVLET OLARAK VATANDAŞIMIZIN TÜM HAKLARINI SAVUNACAĞIZ”

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’da “Hemşehrimiz Remzi Çiçek ile ilgili olarak, tutuklandığı 2016 yılından beri birçok defa Suudi Arabistan nezdinde girişimlerde bulunduk, ancak idam cezası verilebileceğini asla ön görmedik. Geldiğimiz son nokta ne yazık ki, bizleri çok üzmüştür. Bu konuda devletlerarası hukuku da göz önüne alarak birçok girişimde bulunuyoruz. AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Abdülkadir Özel ile bu idam kararını ortadan kaldırmak adına neler yapılabileceği konusunda istişarede bulunduk. Remzi Çiçek’in ailesi ile birlikte, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında olması nedeniyle, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüştük. Kıran’da devlet olarak vatandaşımızın haklarını mutlaka savunacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, gerekli girişimleri derhal yapacağız bu konuda aileyi de bilgilendireceğiz dedi. Bizlerde Bakan Yardımcımız Kıran’a ve Milletvekili arkadaşımız Abdülkadir Özel’e gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyoruz. Konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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