Türk tezgâhtara saldıran kişi yakalandı
ALMANYA’nın Heilbronn kentinde bir Türk fırınına girerek, tezgâhtara kuru sıkı tabancayla 6 el ateş eden saldırgan yakalandı.
Polis, saldırganın olayın yakınındaki bir arazide saklandığını tespit etti. Saldırganın Polonya kökenli Alman vatandaşı olduğu bildirildi.
Verdiği ifadede saldırıyla ilgili “Kısa devre reaksiyonu” yorumunu yapan saldırgan, ani bir kararla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Evsiz ve işsiz olduğunu belirten saldırgan, bu durumuna dikkat çekmek istediğini söyledi.
Şimdiye kadar poliste herhangi bir sabıkası olmayan 30 yaşındaki saldırgan, psikiyatri kliniğine sevk edildi.
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