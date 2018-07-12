Türk taraftar Kızıl Meydan'da drone kullandı! Gözaltına alındı
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, FIFA 2018 Dünya Kupası için Rusya’ya giden Türk bir taraftar, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da küçük bir insansız hava aracı (drone) kullandığı için gözaltına alındı. Taraftar, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kızıl Meydan'da küçük insansız hava aracı kullanan 1984 doğumlu Türk bir taraftarın gözaltına alındığı söylendi.
İşlemleri yapılan taraftar serbest bırakılırken, hava aracına geçici süreliğine el konuldu.
Olayla ilgili ‘hava aracı kullanım kurallarını ihlal' davası açıldı. Dava dosyası ve dron Rusya Federal Havacılık Kurumu'na (Rosaviatsiya) gönderildi.
Sputnik'e konuşan kaynak ayrıca taraftarla ilgili nihai kararın Rosaviatsiya tarafından verileceğini, taraftarın 5 bin ruble (387 TL) para cezası verilebileceğini ve hava aracına geçici olarak el konulabileceğini söyledi.
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