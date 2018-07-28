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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İlker SEZER  
28.07.2018 - 00:28, Son Güncelleme:

Türk sekreter kayıp... Boş mail muamması

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Türk sekreter kayıp... Boş mail muamması

MEKSİKA’nın başkenti Meksiko’daki Türk Büyükelçiliği’nden çalışan 29 yaşındaki Nurbanu Şentürk şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Meksiko Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Şentürk’ün mail adresinden gelen ‘boş mail’in gizemi çözülemedi.

Türkiye’nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez’in ikinci sekreteri Şentürk’e 2 Temmuz’dan beri ulaşılamıyor. Şentürk’e 16 Temmuz’a kadar e-posta yoluyla iletişim sağlandığı, Türk sekreterin bu tarihe kadar sağlık sorunlarını gerekçe göstererek işe gitmediği aktarıldı. Meksika basınına göre, büyükelçilik çalışanları 17 Temmuz’da şüphelenerek Şentürk’e tekrardan ulaşmaya çalıştı, ancak buna karşılık alamadı.

POLİS DEVREYE GİRDİ
23 Temmuz’da kadından alınan ‘içi boş’ e-posta’nın ardından büyükelçilik çalışanları olayı polise bildirdi. Meksiko Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kadının mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden annesi ile iletişim halinde olduğu ifade edilirken, iletişimin hangi tarihler arasında gerçekleştiği belirtilmedi. Hürriyet’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Meksika Büyükelçiliği’nde görevli bir ikinci kâtibin, bir süredir işe gelmediğini ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. Yetkili, “Bu süre içinde kendisi ile gerek Meksika Büyükelçiliğimizin gerek Bakanlığımızın temas çabaları sürmüştür. Bahsekonu memurumuzun ailesi ile teması olmuştur. Adı geçenin kişisel güvenliği açısından Meksika resmî makamlarına durum hakkında bilgi verilmiştir. Gelişmelerden ailesi düzenli şekilde bilgilendirilmektedir” bilgisini verdi.

Türk sekreter kayıp... Boş mail muamması
Türkiye’nin Meksiko Büyükelçiliği tarafından verilen kayıp ilanının ardından, Meksiko polisi Nurbanu Şentürk’ü her yerde bu fotoğraf ile arıyor.

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