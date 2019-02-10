Türk -Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor

Türkiye ve Rusya’nın önde gelen üniversitelerinin yer aldığı toplantıda iki ülke arasındaki akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için gereken formüller masaya yatırıldı. Ülkelerin tanıtım filmleriyle başlayan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, bilim ve eğitimde yapılan işbirlikleri ile yol haritasına ilişkin somut adımların atıldığını dile getirdi.



Erkan İbiş şunları söyledi:



“Dünyada son 50 yılda anlayışlar hızla değişiyor. Uluslararasılaşma ve kalite güvencesi giderek daha önemli kavramlar haline geliyor. Bugün dünyada küreselleşme kavramıyla beraber işbirliği, ortaklıklar, paylaşma, çeşitlilik, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri çok önemli başlıklar haline geldi. Kültürlerarası dayanışmanın sağlanması, farklılıkların zenginlik görülmesi, yenilikçilik, kültürlerarası etkileşim, barış, refah, sağlık, insanlık ve dünya için; uluslararasılaşma yeni öğrenme ve öğretme metotları bakımından önem kazanıyor. Burada amaç bilgi toplumu, kalite ve rekabet ile de istihdam alanları olarak öne çıkıyor. Rusya’dan daha çok öğrenci gelmesini ve Rusya’ya daha çok öğrenci göndermek istiyoruz. Ortak araştırma programlarının gerekliliğinin farkındayız. Dil okulundan ortak öğrenci etkinliklerine kadar birçok konuda birlikte adımlar atacağız. Özellikle Türk-Rus ortak üniversitesi iki ülke arasında çok önemli bir atılım olacaktır. Hepsi her iki ülke ve her iki toplum için bilim insanları ve üniversiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve hatta sorumluluktur, ödevdir.”

RUSYA: “BİLİM PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”



Komitenin Rusya tarafı Eş Başkanlarından Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Shevcenko da önerileri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Shevcenko, “Bilim dili dünya dilidir. Rusya, bilimde elde ettiği sonuçları paylaşmaya hazırdır, ekipman desteği için hazırdır. Artık somut adımlar atmaya başladık. Türkiye’nin enerjisine teşekkür ederiz” dedi.

ORTAK ÜNİVERSİTE ÇOK YAKIN



Konuşmacılardan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, Türk-Rus ortak üniversitesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemsendiğini söyleyerek, “Kendisine sunduk. İş dünyasından da destek var. Somut olarak ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.



YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er de üniversitelerde uluslararasılaşmanın önemli olduğunu ve YÖK’ün uluslararasılaşmayı teşvik ettiğini vurguladı.

EĞİTİM VE BİLİM TÜRKİYE VE RUSYA’YI DAHA YAKINLAŞTIRACAK



İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, eğitim ve bilimin her iki ülke toplumunu yakınlaştıracak, kaynaştıracak ana unsur olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek Nisan ayında Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Türk-Rus ortak üniversitesi konusunun detaylıca gündeme gelebileceğini belirtti. Her iki eş başkan Prof. Dr. Erkan İbiş ve Prof. Dr. Shevcenko’ya teşekkür eden Çonkar, Eğitim Bilim Komitesinin çalışmasında duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TOPLANTIDA TAVSİYE KARARLARI ALINARAK İMZALANDI



Toplantıda Rusya’dan Güney Fedaral Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Rusya Devlet Adalet Üniversitesi, Nizhni Novgorod Devlet Üniversitesi’nin Rektörleri, Rus dili, Rus kültürü, eğitim ve bilimi desteklemek amaçlı Rus kurumu Rossotrudnıchestvo yetkilileri, Türkiye’den ODTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Altınbaş, Osmangazi, İnönü, İstinye, Çanakkale 18 Mart ve Hacettepe Üniversitelerinin rektör/temsilcileri hazır bulundu. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Forumun Türk Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Dr. İsmail Safi’nin de katıldığı toplantıda, Komitenin Eş Başkanları Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Shevcenko arasında tavsiye kararları alınarak imzalandı.



DETAYLAR BELLİ OLUYOR



İki ülkenin ortak üniversitesi için belirlenen belli başlı detaylar ise şöyle:



"Lokasyon konusunda İstanbul ve Antalya seçenekleri üzerinde duruluyor. İşbirliği öncelikli teklif falanları Rusya’dan fizik, kimya ve bilgisayar teknolojileri, Türkiye’den tıp, ziraat ve toplum bilimleri. Dil eğitimleri gerçekleştirilecek. Akademisyen değişim programları, sempozyumlar, seminerler yapılacak."