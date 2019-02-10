Türk -Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk -Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor
GeriDünya Türk -Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
10.02.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Türk -Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk -Rus ortak üniversitesinin detayları belli oluyor

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komiteleri toplantısı, Komitenin Eş Başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi’nde gerçekleşti

8
  • Türk -Rus ortak üniversitesi detayları belli oluyor
  • Türk -Rus ortak üniversitesi detayları belli oluyor
  • Türk -Rus ortak üniversitesi detayları belli oluyor
  • Türk -Rus ortak üniversitesi detayları belli oluyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye ve Rusya’nın önde gelen üniversitelerinin yer aldığı toplantıda iki ülke arasındaki akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için gereken formüller masaya yatırıldı. Ülkelerin tanıtım filmleriyle başlayan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, bilim ve eğitimde yapılan işbirlikleri ile yol haritasına ilişkin somut adımların atıldığını dile getirdi.

Erkan İbiş şunları söyledi:

“Dünyada son 50 yılda anlayışlar hızla değişiyor. Uluslararasılaşma ve kalite güvencesi giderek daha önemli kavramlar haline geliyor. Bugün dünyada küreselleşme kavramıyla beraber işbirliği, ortaklıklar, paylaşma, çeşitlilik, öğrenci ve akademisyen hareketlilikleri çok önemli başlıklar haline geldi. Kültürlerarası dayanışmanın sağlanması, farklılıkların zenginlik görülmesi, yenilikçilik, kültürlerarası etkileşim, barış, refah, sağlık, insanlık ve dünya için; uluslararasılaşma yeni öğrenme ve öğretme metotları bakımından önem kazanıyor. Burada amaç bilgi toplumu, kalite ve rekabet ile de istihdam alanları olarak öne çıkıyor. Rusya’dan daha çok öğrenci gelmesini ve Rusya’ya daha çok öğrenci göndermek istiyoruz. Ortak araştırma programlarının gerekliliğinin farkındayız. Dil okulundan ortak öğrenci etkinliklerine kadar birçok konuda birlikte adımlar atacağız. Özellikle Türk-Rus ortak üniversitesi iki ülke arasında çok önemli bir atılım olacaktır. Hepsi her iki ülke ve her iki toplum için bilim insanları ve üniversiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve hatta sorumluluktur, ödevdir.”

RUSYA: “BİLİM PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Komitenin Rusya tarafı Eş Başkanlarından Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Shevcenko da önerileri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Shevcenko, “Bilim dili dünya dilidir. Rusya, bilimde elde ettiği sonuçları paylaşmaya hazırdır, ekipman desteği için hazırdır. Artık somut adımlar atmaya başladık. Türkiye’nin enerjisine teşekkür ederiz” dedi.

ORTAK ÜNİVERSİTE ÇOK YAKIN

Konuşmacılardan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, Türk-Rus ortak üniversitesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemsendiğini söyleyerek, “Kendisine sunduk. İş dünyasından da destek var. Somut olarak ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er de üniversitelerde uluslararasılaşmanın önemli olduğunu ve YÖK’ün uluslararasılaşmayı teşvik ettiğini vurguladı.

EĞİTİM VE BİLİM TÜRKİYE VE RUSYA’YI DAHA YAKINLAŞTIRACAK

İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, eğitim ve bilimin her iki ülke toplumunu yakınlaştıracak, kaynaştıracak ana unsur olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek Nisan ayında Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Türk-Rus ortak üniversitesi konusunun detaylıca gündeme gelebileceğini belirtti. Her iki eş başkan Prof. Dr. Erkan İbiş ve Prof. Dr. Shevcenko’ya teşekkür eden Çonkar, Eğitim Bilim Komitesinin çalışmasında duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TOPLANTIDA TAVSİYE KARARLARI ALINARAK İMZALANDI

Toplantıda Rusya’dan Güney Fedaral Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Rusya Devlet Adalet Üniversitesi, Nizhni Novgorod Devlet Üniversitesi’nin Rektörleri, Rus dili, Rus kültürü, eğitim ve bilimi desteklemek amaçlı Rus kurumu Rossotrudnıchestvo yetkilileri, Türkiye’den ODTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Altınbaş, Osmangazi, İnönü, İstinye, Çanakkale 18 Mart ve Hacettepe Üniversitelerinin rektör/temsilcileri hazır bulundu. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Forumun Türk Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Dr. İsmail Safi’nin de katıldığı toplantıda, Komitenin Eş Başkanları Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile Güney Federal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Inna Shevcenko arasında tavsiye kararları alınarak imzalandı.

DETAYLAR BELLİ OLUYOR

İki ülkenin ortak üniversitesi için belirlenen belli başlı detaylar ise şöyle:

"Lokasyon konusunda İstanbul ve Antalya seçenekleri üzerinde duruluyor. İşbirliği öncelikli teklif falanları Rusya’dan fizik, kimya ve bilgisayar teknolojileri, Türkiye’den tıp, ziraat ve toplum bilimleri. Dil eğitimleri gerçekleştirilecek. Akademisyen değişim programları, sempozyumlar, seminerler yapılacak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması