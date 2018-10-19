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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
19.10.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

Türk profesörden fıtık tedavisinde büyük buluş

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Türk profesörden fıtık tedavisinde büyük buluş

ABD’de 60 milyon dolar ile en çok araştırma fonu alan Türk doktorların başında gelen, Chicago şehrindeki Northwestern Üniversitesi Kadın Doğum Bölümü Anabilim Başkanı olan Prof. Dr. Serdar Bulun’un erkeklerdeki kasık fıtığı sorunu üzerine son çalışması ülkedeki bilim dergilerine konu oldu.

ABD Milli Tıp Akademisi ( National Academy of Medicine) üyesi olan Prof. Serdar Bulun’un çalışmasına göre, erkekler yaşlandıkça erkeklik hormonu olan testosteron düzeyleri azalırken, testosteron kadınlık hormonu olan östrojene daha büyük miktarlarda dönüşüyor. Bilim dünyasında ses getiren araştırmaya göre, testosteron kasları kuvvetlendiren bir hormon olmasına karşın erkeklerde yaşlılıkta yükselen östrojen kasık kaslarını zayıflatarak fıtık oluşmasına neden oluyor. Bulun ve ekibi farelere östrojenin oluşmasını engelleyecek bir ilaç (aromataz inhibitoru) verdiklerinde fıtıkların tamamen önlendiğini veya var olan fıtıkların küçüldüğünü gözlemlediler. Bulun ve ekibinin bulguları ünlü bilim dergisi “Proceedings of the National Academy of Sciences” de yayınlandı. 

HER 4 ERKEKTEN 1’İ

Kasık fıtıkları özellikle orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde çok sık rastlanan bir hastalık. Eğer fıtıklar cerrahi olarak onarılmaz ise bağırsak düğümlenmesi nedeniyle ölüme yol açabiliyor. Dünyada her dört erkekten biri kasık fıtığı ameliyatı olmak durumunda. Şimdiye kadar kasık fıtıklarının nedeni veya tıbbî tedavisi hakkında bilinenlerin yetersiz olması nedeniyle Bulun’un araştırması büyük bir etki yarattı.

Türk profesörden fıtık tedavisinde büyük buluş

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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