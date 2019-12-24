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Dünya
24.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk mürettebat Mısır’a gidiyor

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Türk mürettebat Mısır’a gidiyor

LİBYA’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı savaşan isyancı general Halife Hafter’e bağlı güçlerce limana çekilen gemideki Türk denizcilerin gemilerine döndüğü, geminin Mısır’a gitmek üzere limandan ayrıldığı bildirildi.

AA’nın haberine göre, Derne açıklarında teknik arıza nedeniyle limana çekilen Grenada bandıralı ‘Ballista’ adlı yük gemisinin, aralarında 3 Türk gemicinin de bulunduğu mürettebatına pasaportları iade edildi. Ras El Hilal limanına çekilen geminin Mısır’ın İskenderiye limanına gitmek üzere sefere çıktığı belirtildi. Personel ve gemi ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi. Hafter’e bağlı güçler, Grenada bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini açıklamıştı.

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