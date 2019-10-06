Türk kurban için dikilen ağaca saldırı
Almanya’nın doğusundaki Zwickau kentinde aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun Türk kurbanı anısına dikilen ağaç saldırıya uğradı.
Alman hükümeti ve belediye başkanı, ağacın kesilmesini kınadı. DW Türkçe’nin haberine göre NSU’nun ilk kurbanı olan Enver Şimşek anısına geçen ay ölüm yıldönümü vesilesiyle dikilen meşe ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları “feci” olarak tanımladı. Almanya’da aşırı sağcı terör örgütü NSU, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, 10 kişiyi öldürmüştü.
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