Türk Kore gazileri mutlu
TÜRKİYE’den Kore savaşına katılan Kore gazileri her iki liderin el sıkışmasını memnuniyetle karşıladı.
Kore savaşının üçüncü yılında (1953) Ağır Hava Bölüğü Keşif Gözetleme Astsubayı olarak görev yapan Kore gazisi Yusuf Günaydın iki liderin el sıkışmasıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi: “Ben daha önce Korelilere bir konuşmamda bundan bahsetmiştim. İki Kore halkının bir çatı altında birleşmesini gönülden istiyordum. Bunu da onlara izah ettim. Gelecekte güçlü bir devlet oluşturulabilmesi için iki devletin birleşmesini istedim. Ateşkes uzun senelerdir devam ediyordu. Her an muharebe olabilirdi. Fakat olmadı. Bugüne kadar gelindi. Şimdi ateşkes yerine anlaşma sağlanıyor. Bundan memnuniyet duyuyorum.”
‘DÜNYA BARIŞI İÇİN FIRSAT’
Kore’de 16 ay görev yapan gazi Osman Yaşar Eken ise “Biz Kore’ye dünya barışı için gittik. Esasında savaşmak adetimiz değil ama dünya barışı için savaşmak mecburiyetinde kaldık. Tabii iki devletin birleşmesi dünya sulhu için aranan bir fırsat. Bunu söylemek istiyorum. Keşke bunu daha önce yapsalardı. Bu durum bizi memnun ediyor. Gerçekte bir el sıkışma olduysa bu neden bizi memnun etmesin ki” dedi.
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