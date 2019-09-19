Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
GeriDünya Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
19.09.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi, hizmete açıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılış programına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Budapeşte’de Türk Konseyi’nin ofisinin açılış gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Macar hükümeti ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya Türk Konseyi’nin Budapeşte’de ofisine yer verdiği için teşekkür etti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'e de çalışmalarından ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, "Türkçe konuşan halklar ve bizim için gurur verici bir gün çünkü bu ofisin açılmasıyla Türk Konseyi’nin önemi daha da artıyor. Bu aile büyüyor, özelikle gümrük, ticaret, altyapı alanlarında Türk Konseyi'nin rolü çok önemlidir." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin fevkalade iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi ortak tarihi ve kültürel miraslarımız bulunmakta. Türk-Macar ilişkisi tarihten bu yana süre gelmiş, neredeyse bin seneden fazla bir geçmişimiz bulunuyor. Ortak geleneklerimiz, kökenlerimiz, sadece dil üzerinde değil başka alanlarda da örneğin yemek kültürü ve folklar alanlarında bulunmakta." şeklinde konuştu.

Macaristan'ın eski gelenekleri yaşatma konusunda önemli rol üstlendiğine değinen Çavuşoğlu, örneğin at üstünden atılan ok ve ok kullanımı gibi geleneksel etkinliklerin Türk dünyasında da çok önemli olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye’de düzenlenen göçebe oyunları için Macaristan’dan çok kalabalık bir heyet misafir ettiklerini hatırlatarak, "Özellikle bu ofisin Budapeşte’de açılması Macaristan ile aynı değerleri paylaştığımızın bir göstergesi anlamını taşıyor. Türk Konseyi, yalnız Türki ülkeler arasındaki ilişkileri değil, Macaristan ile olan ilişkileri de güçlendirecektir. Ayrıca Türk Konseyi, Avrupa’daki diğer organizasyonlar ile de daha iyi iş birliği kurabilecek ve iş dünyasını da olumlu etkileyeceği inancındayım.'' diye konuştu.

Türk Konseyi'nin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türk Konseyi ofisinin, Türk dünyası ile Avrupa halkları ve kurumları arasındaki ilişkileri de pekiştireceğine, iki coğrafyada faaliyet gösteren iş insanları arasındaki etkileşimi artıracağına inanıyorum." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca açılan bu ofisin Avrupa ile Türk dünyası arasındaki ilişkilere olumlu katkı yapacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ise açılış programına katılmaktan büyük onur duyduğunu ve Macaristan'ın Türk Konseyi ile olan ilişkilerini güçlendirmek için attığı adımlardan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Macaristan'ın Türk Konseyi'nde gözlemci statüsünde bulunduğuna değinen Mammadyarov, Macaristan'da Türk Konseyi'nin ofisinin açılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da ülkesinin her zaman Doğu ve Batı'nın iş birliği yapması için çalıştığını ve Türk Konseyi'nin Budapeşte'de ofis açması kararının da bunu ispatladığını söyledi.

Szijjarto, Macaristan'ın tarihi, kültürel ve dini mirasından gurur duyduğunu söyledi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov de Avrupa'da Türk Konseyi ofisinin açılışından dolayı Macaristan Başbakanı ve Dışişleri Bakanına müteşekkir olduğunu ifade etti.

Aydarbekov, Budapeşte ofisinin Türk Konseyi ve Macaristan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için faydalı olacağına inandığını belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ise Macaristan'ın Türk Konseyi'ne geçen yıl gözlemci üye olduğunu, bugün ise Avrupa'da Türk Konseyi'nin ofisinin açıldığını dile getirerek, "Macaristan kardeş bir ülke. Macarlar kendilerini Atilla'nın torunları olarak görüyorlar. Türk-Hun tarihleriyle de büyük gurur duyuyorlar." dedi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de yaptığı konuşmada, Türk Keneşi'nin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünün kutlandığını ve bundan büyük onur duyduklarını söyledi.

Budapeşte'de açılan ofis ile Türk Keneşi'nin daha da büyüyüp, güçlendiğini ve bugünün tarihi bir an olduğunu belirten Amreyev, ''Bu ofisin açılışına öncülük eden Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'a ve yoğun çalışmaları ve desteklerinden dolayı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'ya teşekkür etmek istiyorum.'' dedi.

Amreyev, Budapeşte ofisinin Türk Keneşi üyeleri ve Macaristan arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğini ve özellikle Avrupa'da ortak çalışmaların söz konusu olacağını ifade etti.

Törenden önce Türk Konseyi Budapeşte tanıtım ofisinin kuruluşuna dair mutabakat zaptı imzalandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı
Ukrayna'da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto
Husilerden tehditler peş peşe geliyor: Sizi de vururuz
Afganistan'da bombalı saldırı: En az 20 ölü