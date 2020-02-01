Türk Kızılayı’na Almanya’dan yardım

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel’in geçen hafta İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardım sözü verdiğini vurguladı. Seibert, Berlin’de basın toplantısında konuyla ilgili şöyle dedi: “Hepimiz haberlerde dinliyoruz, Suriye’de rejim güçleri ve müttefikleri İdlib bölgesine düzenli biçimde acımasız ve merhametsizce saldırılar düzenliyor. Hava saldırıları sivil halka karşı da yapılıyor. Bu saldırılar sonucu siviller ölüyor. Bunlar çok acı haberler. Zaten insani durum şimdi o kadar çok feci bir durumda ki, oradaki 3 milyonun büyük çoğunluğunun insani yardıma ihtiyacı var. İdlib bölgesinde bir milyonu aşkın iç göç var. Buna son haftalarda yüz binlercesi daha eklendi.”

KIŞ KOŞULLARI

Kış koşullarını da düşünerek, İdlib ve civarındaki insanların durumunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan sözcü Seibert, Başbakan Merkel’in geçen hafta İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İdlib’deki insanların acısını bir ölçüde azaltmak için yardım sözü verdiğini hatırlattı. Seibert bu amaçla Dış İşleri Bakanlığı’nın ek yardımda bulunacağını kaydetti. Almanya Dış İşleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger, yardımın miktarının 25 milyon Euro olduğunu açıkladı.