Türk kebapçısında akılalmaz olay: Arkadaşının kulağını kopardı
İngiltere'de sarhoş oldukları öğrenilen iki arkadaş Türk kebap restoranında bir anda birbirleriyle tartışmaya başladılar. Tartışma sonrası yerde boğuşan arkadaşlardan Victoria Burgess, 4 yıllık arkadaşının kulağını kopardı.
İngiltere'de meydana gelen olay çevredekileri şaşkınlığa uğrattı. Sarhoş oldukları öğrenilen iki arkadaş Newport’taki Türk kebap restoranında bir anda birbirleriyle tartışmaya başladılar.
Yerde boğuşmaya başlayan arkadaşlardan Victoria Burgess (27), Jenna Edwards’ın üzerine atladı ve kısa süren arbedenin ardından Edwards’ın acı içindeki çığlıkları duyulmaya başladı.
“VİCTORİA KALK ÜSTÜMDEN”
Acı içinde yerde yatan Jenna Edwards bağırarak 4 yıllık arkdaşının üzerinden çekilmesini istedi.Kameralara yansıyan görüntülerde kavga yatıştıktan sonra
Jenna Edwards’ın kulağının bir parçasının Victoria Burgess’ın dişlerinin arasında kaldığı ve parçayı alarak yere fırlattığı görülüyor.
4.5 YIL CEZA ALDI
İki çocuk annesi Edwards, hayatı boyunca böyle bir korku yaşamadığını, durmadan ağladığını ve sık sık hasta olmaya başladığını ifade etti.
Mahkemeye çıkarılan Burgess ifadesinde bilinçli olarak bu olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti ve 4.5 yıl hapse mahkum edildi.
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