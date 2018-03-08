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    ‘Türk işçileri olmasaydı, Almanya mucizesi olmazdı’

    AA
    08.03.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

    Berlin Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) kapsamında Berlin Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyona katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden yükselmesini sağlayan en önemli faktörlerden birinin, Türklerin cesaretli, kararlı, çalışkan katkıları olduğunu söyledi:

    “EĞER Türkiye’den gelen vatandaşlarımızın, o günkü adlarıyla Alamancı kardeşlerimizin o yürekli, fedakar çalışmaları olmasaydı hiç kuşkusuz bugün ‘Almanya mucizesi’ diye bir mucizeden bahsetmek mümkün olmayacaktı. Bu ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmesinde Türklerin alın teri, bilek gücü vardır, zihin gücü vardır, samimi emekleri vardır, gayretleri vardır. Almanya toplumunun önemli parçası olan on binlerce iş adamıyla, büyük şirketleriyle Almanya’daki Türk toplumu, bu toplumun ayrılmaz bir parçası olmuştur.”

    ‘YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR’
    “Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler birtakım gerginliklerle bir kenara bırakılacak, ihmal edilecek ilişkiler değildir. Avrupa’daki geçen seçimlerin oluşturduğu negatif havayı bir kenara bırakarak, Türkiye üzerinde oluşturulan siyasi algıları bir kenara bırakarak Almanya ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlamakta olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

    Etiketler: Berlin Uluslararası Turizm Fuarı , Numan Kurtulmuş , Almanya , avrupadan haberler
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