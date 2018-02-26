Türk işadamı bir haftadır kayıp! 'CIA üssüne götürüldü' iddiası

Suriye ve Irak’taki yardım faaliyetleriyle bilinen işadamı Mehmet Ali Öztürk, eşi E. Öztürk ile birlikte Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) heyetiyle gittikleri Dubai gıda fuarında, kimliği belirsiz kişilerce kaldıkları otel odasında 20 Şubat tarihinde gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Grand Sheraton Otel'den elleri ve gözleri bağlanarak çıkarılan Mehmet Ali Öztürk ve eşi, daha sonra yaklaşık 1 saatlik araç mesafesinde bilinmeyen bir yere götürüldü. Burada kocası Mehmet Ali Öztürk ile birlikte bir gece hücrede tutulan E. Öztürk, sabah kendilerini gözaltına alan kişilerce Dubai'deki havaalanına götürülerek Türkiye'ye gönderildi.

Halen nerede olduğu ve ne için gözaltına alındığı bilinmeyen Mehmet Ali Öztürk'ün eşi E. Öztürk, Dubai'de yaşadığı korku dolu anları anlattı. Can güvenliğinden endişe duyduğu için yüzünün görünmesini istemeyen E. Öztürk, eşiyle birlikte Dubai'de gıda fuarına katıldıklarını hatırlatarak, "Daha önce de pek çok kez bu fuara ve başka fuarlara bakliyat firmamızla alakalı katılmıştık. 20 Şubat Salı günü sabah otelde kahvaltı yaparken saat 09.00 sıralarında kimliğini bilmediğimiz sayısı 8-10 arasında değişen kişilerce alıkonulduk. Kendileri bizi odamıza çıkardı, oda numaramızı da biliyorlardı. Çok hızlı bir şekilde valizlerimizi toparladık. Ben nedir, kimsiniz derken, onlar sadece 'soru sormayın' şeklinde karşılık verdiler. Sonra asansöre bindik, lobiye indiğimizde aşağıda bizi bir 10 kişi daha bekliyordu. Otelin dışında bir başa grup daha vardı. Bu kişiler resmi değildi, üzerilerinde yöresel kıyafetleri vardı. Hiç polise benzemiyorlardı. Ellerinde silah ya da telsiz yoktu" dedi.

"ELLERİMİZİ KELEPÇELEYİP, GÖZLERİMİZİ BAĞLAYARAK BİLMEDİĞİMİZ BİR YERE GÖTÜRDÜLER"

Otelden çıktıktan sonra eşiyle birlikte büyük siyah bir araca bindirildiklerini söyleyen E. Öztürk, "Arabada ellerimize hemen kelepçe taktılar, gözlerimizi bağladılar. Ben orada çok tedirgin oldum. Ne oluyor, problem nedir, siz kimsiniz dediğimde, bize sadece İngilizce olarak 'soru sormayın, konuşmayın' şeklinde yanıt verdiler. Yaklaşık 1 saat yol aldık. Bu sırada ben çok tedirgin oldum ve korkuyordum, lütfen gözlerimi açın dedim. 10 dakikalığına gözlerimi açtılar. Etrafıma baktığımda sadece çöl gördüm. Herhalde bunlar bizi ölüme götürüyor diye düşündüm. Sonra tekrar benim gözlerimi de kapattılar. Bir süre sonra araç durdu ve bizi indirdiler. Araçtan indikten sonra beni oturtup gözlerimi açtılar. Gözlerim açıldığında bir odadaydım. Odada sadece bir masa, bir yazıcı ve 3 kişi vardı. Bizi getiren grup yoktu orada. Pasaportlarımızın fotokopisini alıp, bizim resimlerimizi çektiler" diye konuştu.