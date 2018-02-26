Son dakika.. Türk iş adamından 1 haftadır haber alınamıyor... CIA üssüne mi götürüldü?



CIA ve BAE istihbaratınca gözaltına alındığı ileri sürülen Öztürk'ün nerede ve ne için gözaltında tutulduğu bilinmezken, işadamının Abu Dabi'deki CIA üssüne götürüldüğü iddia ediliyor.

Suriye ve Irak’taki yardım faaliyetleriyle bilinen işadamı Mehmet Ali Öztürk, eşi E. Öztürk ile birlikte Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) heyetiyle gittikleri Dubai gıda fuarında, kimliği belirsiz kişilerce kaldıkları otel odasında 20 Şubat tarihinde gözaltına alındı. Grand Sheraton Otel'den elleri ve gözleri bağlanarak çıkarılan Mehmet Ali Öztürk ve eşi, daha sonra yaklaşık 1 saatlik araç mesafesinde bilinmeyen bir yere götürüldü. Burada kocası Mehmet Ali Öztürk ile birlikte bir gece hücrede tutulan E. Öztürk, sabah kendilerini gözaltına alan kişilerce Dubai'deki havaalanına götürülerek Türkiye'ye gönderildi.

EŞİ KORKU DOLU ANLARI İHA'YA ANLATTI: Halen nerede olduğu ve ne için gözaltına alındığı bilinmeyen Mehmet Ali Öztürk'ün eşi E. Öztürk, Dubai'de yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Can güvenliğinden endişe duyduğu için yüzünün görünmesini istemeyen E. Öztürk, eşiyle birlikte Dubai'de gıda fuarına katıldıklarını hatırlatarak, "Daha önce de pek çok kez bu fuara ve başka fuarlara bakliyat firmamızla alakalı katılmıştık. 20 Şubat Salı günü sabah otelde kahvaltı yaparken saat 09.00 sıralarında kimliğini bilmediğimiz sayısı 8-10 arasında değişen kişilerce alıkonulduk. Kendileri bizi odamıza çıkardı, oda numaramızı da biliyorlardı. Çok hızlı bir şekilde valizlerimizi toparladık. Ben nedir, kimsiniz derken, onlar sadece 'soru sormayın' şeklinde karşılık verdiler. Sonra asansöre bindik, lobiye indiğimizde aşağıda bizi bir 10 kişi daha bekliyordu. Otelin dışında bir başa grup daha vardı. Bu kişiler resmi değildi, üzerilerinde yöresel kıyafetleri vardı. Hiç polise benzemiyorlardı. Ellerinde silah ya da telsiz yoktu" dedi.

SURİYE VE IRAK'TA YARDIM FAALİYETLERİNDE BULUNUYORDU:

Mehmet Ali Öztürk'ün neden gözaltına alınmış olabileceğini hiç bilmediğini vurgulayan E. Öztürk, şöyle konuştu:

"Kendisi bu dinin, bu vatanın aşığıdır. Bir mazlum görünce geceleri uyuyamayan bir karaktere sahiptir. Suriye'deki olayların başından beridir bu konuyla ilgileniyor. Önce Mersin'e göç eden Suriyeli kardeşlerimize erzak, barınak, battaniye gibi yardımlarla başladı. Sonra Bayır Bucak Türkmen Dağı Derneğini kurdular arkadaşlarıyla. Idlip, Halep, Hama, Humus, Türkmen Dağı, Kerkük, Musul, Afrika gitmediği yer kalmadı. Sonra derneği kapattılar ama kurbanlar, gıda, yakacak ve giyim yardımları faaliyetine devam etti. Toplanan yardımları Kızılay, İHH gibi kuruluşlar üzerinden Suriye'ye geçirdi. Fırat Kalkanı operasyonuna ve Zeytin Dalı Harekatı'na da destek veriyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika ile olan bağı ortada. Amerika'nın PKK/PYD terör örgütüne verdiği destek de ortada. Mehmet Ali Beyin gözaltında tutulması sebebinin bu olduğuna inanıyorum."