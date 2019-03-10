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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk İHA’ları İdlib göklerinde

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Türk İHA’ları İdlib göklerinde

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in kuzeyinde Afrin sınır hattından Halep’in güneybatısına kadar olan kesimde devriyeye başlamasından sonra Türkiye’ye ait silahlı ve silahsız insansız hava araçları da (İHA) İdlib semalarında uçmaya başladı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Rusya’nın İdlib hava sahasını Türk hava unsurlarına açtığını açıklamasından sonra, TSK’ya ait İHA’lar da havadan takip ve kontrol için devreye girdi. İHA’lar hem İdlib bölgesindeki hareketliliği, hem de TSK unsurlarının karada devriye yaptığı güzergâhı gözetliyor.

BAĞIMSIZ DEVRİYELER

İHA’ların ana karargâha gönderdiği görüntülerden olumsuz bir gelişme tespit edildiğinde, durum devriye yapan TSK unsurlarına bildiriliyor. TSK konvoyuna yönelik bir hareketliliğe karşı silahlı İHA’ların da devreye girebileceği belirtildi. İdlib’in ağırlıklı güney ucundaki dış bölgelerde devriye görevi yapan Rus askerlerinin güzergâhının da Rusya’ya ait İHA’lar tarafından izlendiği bildirildi. Türk ve Rus askerleri ortaklaşa değil birbirinden bağımsız olarak farklı bölgelerde devriye yapsalar da, iki ülke askerlerinin olası risklere karşı koordinasyon içinde oldukları belirtildi.

SALDIRILAR AZALDI

Türk ve Rus askerlerinin İdlib’de devriyeye başlamasından sonra bu yılbaşından beri İdlib’i hedef alan Esad’a bağlı rejim birliklerinin saldırılarının önceki gün akşam saatlerinden itibaren azaldığı ileri sürüldü. Yerel kaynaklar, özellikle TSK devriyesinin daha önce kurulmuş olan Halep’in güney batısındaki 7 ve 8 numaralı gözlem noktalarının bulunduğu Tel Tukan ve Sırman’a kadar inmesi nedeniyle Hama’nın kuzey kırsalından, İdlib güneyinin iç kesimlerine yapılan saldırılarda azalma olduğu bilgisini paylaştı. Rejim birliklerinin en güney uçta ise Latamina’nın kırsalındaki Kafr Zeita, Tal Mins, Han Şeyhun ve Al Tah bölgelerine birkaç kez füze ve top atışı yaptığı, İdlib’in batı kırsalı ile TSK devriyesi olmadığı zaman Halep’in batı kırsalını da zaman zaman toplarla vurduğu bildirildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.03.2019) 2
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