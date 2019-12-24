Türk heyeti temaslara başladı

Heyetler arası görüşmeler sırasında Rusya lideri Vladimir Putin demiryolu hattı açılışı için Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da bulunuyordu. 10’dan fazla yetkilinin yer aldığı Türk heyetinin başındaki isim Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal. Önal, Suriye krizinin ele alındığı Astana üçlüsü sürecinde de Türkiye’yi temsil ediyor. Rus heyetinden görüşmelere katılan isimler ise bilinmiyor. Bugün de devam edecek temaslarda Libya’daki durum ve yeni mülteci akını ışığında Suriye’nin İdlib bölgesindeki gelişmeler ele alınıyor.

Türk heyetinin Moskova’da bulunduğu sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Moskova’dan yapılan açıklamada, “Türk tarafından gelen talep üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye’deki barış süreci ele alınmıştır. Ayrıca bu ülkeye insanı yardımlar görüşülmüştür. Ayrıca Libya’daki durumun çözüme kavuşturulması için atılabilecek müşterek adımlar ele alınmıştır” denildi.