Türk helikopterine uyarı ateşi
EGE Denizi’nde Oniki Adalar bölgesinde Meis Adası'nın yakınında bulunan Kara Ada’daki Yunan askerlerinin, pazartesi gecesi 22.30 sularında bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları belirtildi.
Yunan medyasına göre, Kara Ada’daki Yunan askerleri, bölgede bir helikopter uçtuğunu fark etti.
Karanlık olduğundan helikopteri göremediler ve durumu üst makamlara bildirdiler. Kendilerine, gürültünün geldiği yönden aksi istikamette uyarı ateşi açmaları emri verildi.
Yunan başbakanlık kaynakları, iddialarla ilgili “Olayı çok önemli saymıyoruz” dedi. Aynı kaynaklar “Türk helikopteri, Yunan hava sahasını ihlal etmedi. Işıklarını söndürüp, Yunan hava sahası sınırlarında uçtu. Biz de uyarmak için hareket ettik” ifadesini kullandılar.
Ayrıca Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Gölcük ve Gelibolu'da denetleme yaptı.
Ege'deki gelişmelere değinen Akar, Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini söyleyerek, Ege ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye asla izin verilmeyeceğini vurguladı.
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