Türk gözlem noktası yakınına ikinci taciz
Suriye’de rejim güçlerinin İdlib’e saldırıları sürüyor. Hama’nın kuzey kırsalındaki TSK askeri gözlem noktasının yakınları iki gün içinde ikinci kez Şam yönetiminin hedefi oldu.
SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib vilayetinin güneydoğusunda Hama’nın kuzey kırsalında bulunan Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gözlem kulesi yakını, iki gün içinde ikinci kez rejim güçlerinin hedefi oldu. Edinilen bilgiye göre önceki gece rejime ait topçu birlikleri Morik ve yakınını yoğun şekilde vurdu. Atılan top mermilerinden birkaçı 9 numaralı TSK gözlem noktasının yakınlarına isabet etti. TSK gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi.
TANK YIĞINAĞI
Rejim güçleri geçen perşembe gecesi de aynı yeri vurmuş, Suriye ordusuna ait tankların da Hama’dan Morik’e doğru yola çıktığı bildirilmişti. Rejim birlikleri yine İdlib’in güneyinde Zaviye bölgesinde kurulu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını 29 Nisan’da, 4 ve 12 Mayıs’ta da hedef almıştı.
‘BİLİNÇLİ TACİZ’ İDDİASI
Muhalifler, rejim birliklerinin bilinçli olarak TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptığı görüşünde. Rejimin taciz atışlarıyla Türk askerini bölgeden çıkmaya zorladığı iddia ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise mayıs ayında yaptığı açıklamada TSK’nın İdlib’deki gözlem noktalarından çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “TSK nerede olursa olsun bulunduğu yerden geriye bir tek adım dahi atmayacak” demişti. TSK’nın, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib’de ateşkesi korumak için kurduğu 12 gözlem noktası bulunuyor.
Rusya’ya ait savaş uçakları ile Suriye Ordusu’nun kara birlikleri önceki gece ve dün stratejik açıdan önemli M-5 karayolu üzerinde bulunan Han Şeyhun ilçesini yoğun şekilde vurdu. Rus savaş uçakları kenti bombalarken, rejimin de karadan füzelerle bölgeyi hedef aldığı bildirildi. Sivillerin terk ettiği Han Şeyhun’da terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) çok sayıda mevzisi bulunuyor.
VARİL BOMBALARI İLE BOMBARDIMAN
- Yerel muhalif kaynaklar Suriye Ordusu’na bağlı helikopterlerden İdlib’in güneyindeki Kefer Zita, Mukayar, Madaya ve Alm Tamaniah bölgelerine varil bombaları atıldığı, en az dört sivilin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. İdlib’in güneybatısında rejime ait olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracının da (İHA) teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Güneybatıda Cis el Şuğr bölgesinde bir apartmanda meydana gelen patlamada iki sivil yaralandı.
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