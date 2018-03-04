‘Türk girişimcilerin lobicisi benim’

FRANKFURT Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 46 oy alarak 11 adayı geride bırakan Peter Feldmann, ‘Peter Feldmann’ı Destekleme Girişimi’nin yemekli toplantısına eşi Zübeyde Feldmann’la birlikte katıldı. Frankfurt’ta faaliyet gösteren IKS adlı okulda (Interkulturelle Schule Rhein Main) okulun kurucu ortağı Dr. İsmail Özkan’ın evsahiplğinde düzenlenen toplantıda, çeşitli alanda faaliyet gösteren 50’ye yakın girişimci bir araya geldi. Toplantıda, hedeflerini ve seçim programını açıklayan Feldmann, 11 Mart Pazar günü yapılacak ikinci tur için destek istedi.

TÜRK GİRİŞİMCİLER DAHA GÜÇLÜ

Frankfurt’taki Türk girişimcilerden övgüyle bahseden Feldmann, şunları söyledi: “Brexit’in de etkisiyle herkes İngiliz şirketlerinin burada çok güçlü olduğunu ve hızla geliştiğini sanıyor. Ama aslında Türk girişimciler onlardan çok daha güçlü. Frankfurt’ta yüzlerce Türk şirketi var. Burayla bütünleşmişler ve çok güçlüler. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki ‘Ekonomik Destek Kurumu’nun kentteki Türk işadamlarıyla işbirliğine önem veriyor. Birkaç yıldır şehir yönetimiyle Türk iş dünyası arasındaki ilişkiler, düzenli toplantılarla sürdürülüyor. Yüzyıllardır bir ticaret kenti olan Frankfurt ve Frankfurtlular, bu alanda işbirliğine ve alışverişe çok yatkın. Frankfurt çok pragmatiktir. Ekonomik Destek’in çalışmadığı ya da yeterli olmadığı durumlarda bana gelin. Sizlerin buradaki lobiciniz benim. Türk işadamlarının kendi aralarındaki işbirliği de çok önemli. Bu alandaki örgütlenmelere seviniyoruz.”

FRANKFURT, GÖÇMENLERLE ZENGİNLEŞTİ

Frankfurtlu Türklerle yakın ilişkiler içinde olan ve bir kaç yıl önce gerçekleştirdiği evlilikle de Türk toplumuyla bütünleşen Feldmann, konuşmasında çok dilli yaşamın ve göçmenlerin ana dil eğitiminin önemine değindi. Okul öncesi eğitimin ücretsiz hale getirilmesi, toplu taşıma ücretlerinin düşürülmesi ve herkes için ödenebilir toplu konut inşaatlarının desteklenmesi gibi tüm topluma yönelik hedeflerinin, göçmenleri özellikle ilgilendirdiğini vurgulayan Feldmann, tarih boyunca göç alan Frankfurt’un çok kültürlülükle güçlendiğini, zenginleştiğini söyledi.

‘DİZEL YASAĞINA KARŞIYIZ’

Almanya’da dizel araçlara yasak konusunu da değerlendiren Feldmann, şöyle dedi: “Benim aracım da dizel. Ancak hava kirliliği açısından emisyon değerleri, benzinli araçlarınkinden çok daha iyi. Frankfurt’ta böyle bir yasağa karşıyız. Binlerce euro vererek dizel otomobil alan insanları cezalandıramayız. Bu alanda bir geçiş yaşanabilir.”

‘Destekleme Girişimi’nin sözcüleri Hüseyin Adalı, İsmail Özkan ve Hüseyin Sıtkı ise, Feldmann’ın, hem Frankfurt hem de Türk toplumu için en iyi aday olduğunu vurgulayarak destek çağrısı yaptılar.

SPD’li Peter Feldmann, seçimin ikinci turunda CDU’lu rakibi Bernadette Weyland’a karşı yarışacak.