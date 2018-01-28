Türk gençleri artık görmezden gelinemez

WIESBADEN’in ardından Frankfurt’ta düzenlenen ve Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran, Hessen Milletvekili Turgut Yüksel, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü, Rhein Main Yüksekokulu Rektör Yardımcısı Ayşe Asar, Frankfurt Teknik Yüksek Okulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İng. Kira Kastell ile Hessen Endüstri ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Gunther Quidde, sosyal yardım kuruluşu AWO’nun Hessen Başkanı Jürgen Richter’in katıldığı 2. Türk Alman Egitim Fuarı’na 150’nin üzerinde sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Fuarı Türk Alman Eğitim Platformu yöneticileri öğretmen Yadel Coşkun ile pedagog Banu Atak birlikte açtı.

EĞİTİM EN ÖNCELİKLİ KONUMUZ

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise Eğitim Platformu’nu son derece önemli bir sivil girişim olarak niteledi. Eğitim konusunun başkonsolosluğun gündeminde öncelikli bir yer tuttuğunu kaydeden Karartı, Türk kökenli gençlerin daha fazla gayret sarfetmesi gerektiğinin istatistiklerle ortaya koyduğunu anımsattı. Karartı, “Zira Almanya’daki öğrenciler arasında lise bitirme sınavı olan ‘Abitur’u yapıp üniversiteye kaydolanların oranı genelde yüzde 57, yabancı kökenli öğrencilerde yüzde 28 iken, bu oran Türk öğrencilerde yüzde 14’tür. Ancak gençlerimizin çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını da biliyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLARINIZA TÜRKÇE ÖĞRETİN

Toplumda zaman zaman doktor, avukat, bilişim uzmanı gibi farklı mesleklerde okumanın iyi geleceğe sahip olunacağı inancı oluştuğunu kaydeden Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, “Bu yalnızca o mesleklerde ihtiyaç fazlalığı oluşturdu. Ailelere çocuklarınıza mutlaka Almanca ve İngilizcenin yanısıra kendi dilinizi de öğretin diyen tek belediye başkanıyım. Biz işsizlik sözcüğünün anlamını bilmeyen çocukların yetiştiği bir bir bölge olacağız. Bunun için bireysel kapasitemizi artırmalıyız” dedi.

TEK BİR İNSANI BİLE KAYBEDEMEYİZ

Frankfurt Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran insanlara dil, din, etnik kökenden bağımsız eşit eğitim istediklerini kaydederken Rhein Main Yüksek Okulu Rektör Yardımcısı Ayşe Asar da Almanya’nın tek bir insanı bile kaybetme lüksü olmadığını söyledi.

Hessen AWO Başkanı Dr. Jürgen Richter de Türk gençlerinin artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Çok dilliliğin önemine dikkat çeken Dr. Richter, Alman öğrencilerin de iki dilli yuvalarda Türkçeyi öğrenmelerinin kendilerine yeni bir dünya açacağını dile getirdi. Fuarda İHK Hessen Başkanı Dr. Gunther Quidde, iş insanları Dr. İsmail Özkan, Mehmet Kocagöl, Dr. Yalın Gündüz ile eğitimci Aygül Klein ve Begüm Çakır meslek eğitiminin önemine dikkat çekti.