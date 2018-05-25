Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
GeriDünya Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
25.05.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

 Beyaz Saray, Yemen açıklarında bir Türk kargo gemisine yapılan saldırıyı "Husilerin füzelerle gerçekleştirdiğini" ve bundan dolayı alarma geçtiğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, 11 Mayıs'ta Yemen açıklarında seyrederken üzerinde patlama meydana geldiği bildirilen Türk kargo gemisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu olayın Husilerin füze saldırısı olduğu iddia edildi ve bunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yemen'in Salif Limanına 50 bin ton buğday götürmeye çalışan bir Türk kargo gemisinin 70 mil (112 kilometre) açıkta Husilerin füze saldırısına uğramasından dolayı alarma geçtik" ifadesine yer verildi.

"HUSİLERİN FÜZE TEHDİDİ" VURGUSU

Ayrıca, söz konusu saldırının Yemen kaynaklı füze tehdidini bir kez daha gözler önüne serdiğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararının tamamıyla uygulanmasının önemini ortaya çıkardığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de seyreden bir petrol tankerine de saldırı girişiminde bulunduğu ve bunun milyonlarca varil petrolün denizi ciddi şekilde kirletmesi ve bölge ülkelerini zora sokması riskini ortaya çıkardığı belirtildi.

İRAN'I HEDEF ALDI

Açıklamanın sonunda ise İran hedef gösterilerek, İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki çatışmaları artırdığı ve İran destekli Husi bölgelerinin sefalet içinde olduğu kaydedildi.

11 Mayıs'ta Yemen açıklarında meydana gelen olayda İnce İnebolu adlı Türk kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle patlama olduğu bildirilmişti. Olayın ardından, Yemen’de Husi güçlere karşı kurulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü, “Koalisyon güçleri olay hakkında inceleme başlattı ve gemide içten dışa doğru bir patlama olduğu tespit edildi.” ifadesini kullanmıştı.

Yemende Türk gemisi İnce İneboluya füze saldırısı iddiası Patlama meydana geldi
Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk gemisine saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'tan U dönüş! Flaş Kuzey Kore açıklaması

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Almanya'dan çok tartışılacak karar