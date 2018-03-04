Türk garsona aşık olup evlendi

ALMANYA’DAN tatil için ailesi ile birlikte Antalya’ya giden hemşire Nadime Uno (19), bir otelde gördüğü ve garson Ahmet Dikeç (25) ile evlilik kararı aldı. Tanıştıktan sonra bir süre Antalya’da kalan ve Ahmet Dikeç ile birlikte yaşamaya başlayan Nadime Uno, Müslüman olduktan sonra ismini de Medine olarak değiştirdi. Türk geleneklerine göre dünya evine giren çift, düğün pastası olarak da meşhur Maraş dondurması kesti.

ALMANYA’DA YAŞAYACAKLAR



Birbirlerini çok sevdiklerini ve Medine ile birlikte Almanya’da yaşamak istediğini söyleyen damat Dikeç, “3 yıldır birlikteyiz. Onlar Antalya’da tatildeydi. Ben de orada bir otelde çalışıyordum. Birbirimizi gördük ve aşık olduk. Ben eşimin ailesine kokteyl vermiştim, orada beni görmüş ve beğenmiş” diye konuştu. Medine Dikeç ise “Eşimi çok seviyorum, burada ortam çok güzel, insanlar çok iyi” dedi.

Gelin ve damadın ailesi