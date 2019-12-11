Türk F-35’lerini ABD satın alacak

ABD’de yasama organı Kongre’nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi ile Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık (4.2 trilyon TL) 2020 yılı bütçesinde anlaşmaya vardı. 2020 mali yılı savunma bütçesinin Senato ve Temsilciler Meclisi’nce hazırlanan ortak metninde, ABD’de bulunan Türkiye’ye ait 6 adet beşinci nesil F-35A tipi savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınması öngörülüyor. Kongre komisyonları, Pentagon’a Türkiye’ye teslim edilmeyen 6 adet F-35A’nın bakım ve muhafaza giderleri için de 30 milyon dolara (174 milyon TL) kadar harcama yetkisi verdi.

TRUMP’A SUNULACAK

ABD’nin gelecek yılki savunma politikalarının finansman ayağını oluşturacak kritik Kongre bütçesi, Temsilciler Meclisi ve Senato’da oylandıktan sonra Başkan Trump’ın onayına sunulacak. Bütçenin Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye’ye Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor.

440 MİLYON DOLAR

Bütçenin, “Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları” kısmında ise Türkiye’nin F-35 uçaklarına ilişkin detaylar yer aldı. Buna göre, “Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık (2.5 milyar TL)” fon ayrılması öngörülüyor. Bütçe belgesinde, “Konferans üyeleri (Senato ve Temsilciler Meclisi Konferans Komitesi), Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını destekliyor. Bu nedenle Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından satın alınan tüm F-35 uçaklarının geri alınmasını destekliyor” ifadesine yer verildi. Ayrıca Amerikan Lockheed Martin şirketinin tasarımı olan F-35’in üretim bantları Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye’nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkarılarak üretime sokulup, ABD Hava Kuvvetleri için satın alınmasına yönelik ek fon sağlanması planlanıyor.

YEDEK PARÇA AÇIĞI

Türkiye’nin programdan çıkarılması nedeniyle ortaya çıkabilecek yedek parça açığı için de fon sağlanması öngörülen bütçe raporunda, “Savunma Bakanı’nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.

YPG’YE ABD YARDIMININ MİKTARI BELİRTİLMEDİ

ABD her yıl savunma bütçesinde “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere bazı gruplara 500 milyon dolar (2.8 milyar TL) civarında askeri yardım fonu ayırıyordu. 2020 bütçe raporunda, DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak için 645 milyon dolar (3.7 milyar TL) askeri destek fonu ayrılırken, Suriye kısmında ABD Savunma Bakanı’nın gerekli gördüğü miktar ve verilecek grubu Kongre’ye yazılı bildirmesi gerektiğine işaret edilerek, spesifik bir miktar belirtilmedi. Yardım verilecek gruplar “DEAŞ’a karşı Suriye halkını koruyan” ve “DEAŞ’ın tutuklu mensuplarını tutan gruplar” şeklinde tanımlandı.