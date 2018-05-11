Türk F-35’i ilk uçuşunu yaptı
Kokpit Aero haber sitesinin aktardığına göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak ilk uçuşunu yaptı.
10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.
Kokpit.aero'nun ulaştığı bilgilere göre, uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.
F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A’ya Lockheed Martin’e ait F-16 uçağı eşlik etti.
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