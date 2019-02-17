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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
17.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Türk emlakçıya inceledikleri evde ‘bubi tuzağı’ şoku

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ABD’de, aralarında gayrimenkul yatırımcısı bir Türk’ün de bulunduğu beş kişilik bir ekip, incelemek için girdikleri terk edilmiş evde bubi tuzağını fark ettiler. Tam olarak ne olduğunu anlamak için tuzağı tetikleyince bir düzeneğe bağlanmış bıçakla karşılaştılar.

Olay ABD’nin, Philadelphia şehrinde meydana geldi. ABD’de yaşayan gayrimenkul yatırımcısı Ekrem Uysaler tarafından kayda alınan görüntülerde,  ekibin, incelemek için girdikleri evdeki merdivenin ilk basamaklarında bulunan kırık camlardan şüphelendiği görülüyor.

Camlar şüphe uyandırınca merdiveni daha da dikkatli inceleyen ekip, merdivenlere çekilmiş olan teli ve telin bağlı olduğu düzeneği fark ediyor.

Görüntüleri kayda alan Ekrem Uysaler düzenekte bulunan bıçağı fark edince ekibin geri kalan kısmını dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Daha sonra herkesin merdivenden uzaklaştığından emin olan ekip, bir sopa yardımı ile bubi tuzağını tetikliyor ve aşağı, üzerinde bıçak bulunan bir düzenek düşüyor. Gördükleri karşısında şaşıran ekibin, videoda, ‘bu birini öldürebilirdi’, ‘bu bir cinayet’ gibi yorumlarda bulundukları duyuluyor.

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