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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk döner büfesinde silahlı saldırı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Türk döner büfesinde silahlı saldırı

ALMANYA’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde dün öğle saatlerinde bir döner restoranı ve sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın en az iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Halle polisi, terör kapsamında değerlendirilen olay sonrasında saldırganlardan birinin yakalandığı, diğerlerinin ise bir otomobille Leipzig kenti yönüne doğru kaçtığını belirtti.

Saldırıya uğrayan Kiez döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben dükkânda değildim. Dükkânda iki elemanım vardı. İkisi de Türk. Onların bana verdiği bilgiye göre saldırgan askeri elbiseli ve başında kaskla gelmiş. Alman müşterimin kafasına elindeki silahla ateş edip öldürmüş. Elemanlarım ve öteki müşteriler kaçıp saklanmışlar. Döner büfesini üç yıldır işletiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir yabancı düşmanı olaya rastlamadım. Saldırgan doğrudan Alman müşteriye ateş ediyor ve kaçanların peşinden gitmiyor. Sonra dükkânı terk ediyor.”

Türk döner büfesinde silahlı saldırı

SİNAGOGA GİREMEDİLER

Saldırganın karşıdaki sinagoga da kapısına ateş açarak girmek istediği, ancak başarısız olduğu belirtildi. Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur’a denk gelen saldırı sırasında sinagogta 70-80 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yahudi Toplumu Lideri Max Privorotzki, güvenlik kamerasından ağır silahlı bir kişinin silahıyla kapıyı açmaya çalıştığını gördüklerini söyledi.
Öte yandan Halle’ye 15 km mesafedeki Landsberg kentinde de silah sesleri duyuldu. Pazartesi günü Limburg kentinde çaldığı TIR’ı araçların üzerine süren bir Suriyeli saldırgan, sekiz aracı ezmiş, dokuz kişiyi yaralamış, terör soruşturması açılmıştı.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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