Türk döner büfesinde silahlı saldırı
ALMANYA’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde dün öğle saatlerinde bir döner restoranı ve sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın en az iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Halle polisi, terör kapsamında değerlendirilen olay sonrasında saldırganlardan birinin yakalandığı, diğerlerinin ise bir otomobille Leipzig kenti yönüne doğru kaçtığını belirtti.
Saldırıya uğrayan Kiez döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben dükkânda değildim. Dükkânda iki elemanım vardı. İkisi de Türk. Onların bana verdiği bilgiye göre saldırgan askeri elbiseli ve başında kaskla gelmiş. Alman müşterimin kafasına elindeki silahla ateş edip öldürmüş. Elemanlarım ve öteki müşteriler kaçıp saklanmışlar. Döner büfesini üç yıldır işletiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir yabancı düşmanı olaya rastlamadım. Saldırgan doğrudan Alman müşteriye ateş ediyor ve kaçanların peşinden gitmiyor. Sonra dükkânı terk ediyor.”
SİNAGOGA GİREMEDİLER
Saldırganın karşıdaki sinagoga da kapısına ateş açarak girmek istediği, ancak başarısız olduğu belirtildi. Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur’a denk gelen saldırı sırasında sinagogta 70-80 kişinin bulunduğu kaydedildi. Yahudi Toplumu Lideri Max Privorotzki, güvenlik kamerasından ağır silahlı bir kişinin silahıyla kapıyı açmaya çalıştığını gördüklerini söyledi.
Öte yandan Halle’ye 15 km mesafedeki Landsberg kentinde de silah sesleri duyuldu. Pazartesi günü Limburg kentinde çaldığı TIR’ı araçların üzerine süren bir Suriyeli saldırgan, sekiz aracı ezmiş, dokuz kişiyi yaralamış, terör soruşturması açılmıştı.
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