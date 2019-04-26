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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk doktorun başarısı: 3D yazıcıyla şeffaf organ

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Türk doktorun başarısı: 3D yazıcıyla şeffaf organ

Almanya’da Türk bilim insanı Ali Ertürk’ün öncülüğündeki ekip, 3 boyutlu yazıcıyla şeffaf insan ve hayvan organları üretti.

Almanya’nın Münih kentindeki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden araştırmacılar, organların yapısındaki tüm hücre ve lenf sistemini mikroskop altında gözlemlemenin mümkün olduğu yeni bir teknik geliştirdi. Bu teknikle beyin ve böbrek gibi önemli organların yapılabileceği, bunun da organ nakli bekleyen kişilerin bağışlara bağımlı kalmalarını engelleyebileceği belirtiliyor. 39 yaşındaki Türk doktor Ali Ertürk ve ekibi geçen kasım ayında fare vücudunu saydam ve plastik kadar sert bir hale getirmeyi başarmıştı.

5 YILA BÖBREK

Dr. Ertürk “Şeffaf insan organının yapısında konumlanmış her bir hücreyi görebiliyoruz. 3D biyoyazıcı teknolojisiyle gerçek bir organ yapabiliyoruz. Bu nedenle, gerçek insan organı yapmaya ilk kez bu kadar yakın olduğumuza inanıyorum” dedi. Ertürk ve ekibi, biyoyazıcı yöntemiyle 2-3 yıl içinde pankreas, 5-6 yıl içinde ise böbrek yapmayı planlıyor.

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