Türk doktorun başarısı: 3D yazıcıyla şeffaf organ
Almanya’da Türk bilim insanı Ali Ertürk’ün öncülüğündeki ekip, 3 boyutlu yazıcıyla şeffaf insan ve hayvan organları üretti.
Almanya’nın Münih kentindeki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden araştırmacılar, organların yapısındaki tüm hücre ve lenf sistemini mikroskop altında gözlemlemenin mümkün olduğu yeni bir teknik geliştirdi. Bu teknikle beyin ve böbrek gibi önemli organların yapılabileceği, bunun da organ nakli bekleyen kişilerin bağışlara bağımlı kalmalarını engelleyebileceği belirtiliyor. 39 yaşındaki Türk doktor Ali Ertürk ve ekibi geçen kasım ayında fare vücudunu saydam ve plastik kadar sert bir hale getirmeyi başarmıştı.
5 YILA BÖBREK
Dr. Ertürk “Şeffaf insan organının yapısında konumlanmış her bir hücreyi görebiliyoruz. 3D biyoyazıcı teknolojisiyle gerçek bir organ yapabiliyoruz. Bu nedenle, gerçek insan organı yapmaya ilk kez bu kadar yakın olduğumuza inanıyorum” dedi. Ertürk ve ekibi, biyoyazıcı yöntemiyle 2-3 yıl içinde pankreas, 5-6 yıl içinde ise böbrek yapmayı planlıyor.
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