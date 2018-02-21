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    Türk dizileri Somali’de zirvede

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 01:30 | Son Güncelleme:

    KATAR merkezli Al Jazeera televizyonu, Somali’de son dönemde Türk dizilerinin popülerliğini mercek altına aldı. “Yeşilçam, Somali’de Hollywood ve Bollywood’u geride bıraktı” başlığıyla verilen haberde Somali halkının Türk dizilerine olan ilgisinin arttığına dikkat çekildi.

    Televizyona konuşan Anisa Ali isimli iki çocuk annesi 29 yaşındaki bir kadın, “Bu dizilerde sürekli bir sürpriz ve duygu yoğunluğu var. Kanepemizde diziye dâhil oluyoruz” dedi.

    Etiketler: katar , somali , gazetehaberleri
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