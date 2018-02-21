Türk dizileri Somali’de zirvede

KATAR merkezli Al Jazeera televizyonu, Somali’de son dönemde Türk dizilerinin popülerliğini mercek altına aldı. “Yeşilçam, Somali’de Hollywood ve Bollywood’u geride bıraktı” başlığıyla verilen haberde Somali halkının Türk dizilerine olan ilgisinin arttığına dikkat çekildi.
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