Türk Dışişleri’nden Fransa’ya sert tepki
FRANSIZ Parlamentosu’nun Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı harekâtını kınama kararı almasına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin, Barış Pınarı harekâtı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransa’nın Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalıştığı ve uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır. Harekâtın meşruiyeti, ABD ve Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla tescil edilmiştir” denildi.
Fransa Ulusal Meclisi, önceki gün Barış Pınarı harekatını kınayan sembolik karar tasarısını 121 ‘evet’ oyuyla kabul etmişti. Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenirken Fransa’nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG’ye desteğini yinelediği kaydedilen tasarıda, harekâtın DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkma riskini artırdığı iddia edildi.
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