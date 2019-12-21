Türk Dışişleri’nden ABD tasarılarına kınama

Aksoy, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı yanıtta, 2020’de ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren tasarılara, Türkiye aleyhinde unsurlar eklenmesini ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilere her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu vurguladı. Aksoy, “ABD’li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının ‘müttefiklik’ kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir” dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, dün söz konusu savunma bütçesini onaylayacağını açıkladı.