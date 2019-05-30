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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Sevil ERKUŞ/ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk Dışişleri: Kabul etmemiz mümkün değil

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Türk Dışişleri: Kabul etmemiz mümkün değil

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye raporundaki eleştirilerine tepki göstererek, “Türkiye raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri tabii ki not edecek, ancak haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. AB raporunun “katılım perspektifinden uzak bir dille hazırlandığını” belirten Kaymakcı, raporun belli çevrelerin iddialarını yansıttığını söyledi.

“Raporun en büyük eksikliği, AB’nin bu süreçte kendi sorumluluk ve taahhütlerine yer vermemesidir” ifadesini kullanan Kaymakcı, gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

POPÜLİST BAKIŞ AÇISI

“Bu rapor AB’nin kendi varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır. AB ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta, Türkiye’deki durumu tespit edememektedir. Popülist bakış açısı kurumlara sirayet etmiştir. AB ile ilişkilerimizin temeli tam üyeliğe dayanmaktadır, AB çıkarlarına hizmet eden bir ilişkiden yana değiliz. Raporda Türkiye’nin AB’den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde. Türkiye Avrupa’nın parçasıdır. Türkiye, Avrupa’dır. Şunu da görüyoruz ki, AB’yi Avrupa değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan, AB’yi aday ülke Türkiye’den uzaklaştırmaya çalışan bazı çevreler de var. Biz bunlara Türkiye ve Avrupa’nın lehine gelişmeler olmadığı için itibar etmek istemiyoruz.”

GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇAĞRISI

“AB, Türkiye’ye yaklaşmak istiyorsa, Gümrük Birliği’ni güncelleme müzakerelerini süratle başlatabilir. Özellikle siyasi kriterler, yargı ve temel haklar faslına ilişkin bölüm raporun, belli çevrelerin iddialarını yansıtmaktan öteye geçemediğini göstermektedir. Türkiye, karşı karşıya olduğu tehditlere rağmen özgürlük-güvenlik dengesini sağlamak için yoğun çaba sarf etmektedir. Türkiye, önlemlerini de hukukun üstünlüğü, Avrupa Sözleşmeleri ve uluslararası hukuk çerçevesinde almış ve hukukun üstünlüğünü her zaman koruma gayreti içinde olmuştur.”

FETÖ TEPKİSİ

“AB, karşı karşıya kaldığımız tehditlerin mevcudiyetini teslim etmekle birlikte, tehditlerin boyutlarını ve tedbirlerin ne denli elzem olduğunu anlamaktan uzak görünmektedir. Raporda terör örgütü PKK’nın, AB’nin terör örgütleri listesinde yer aldığının ve FETÖ’nün ülkemiz tarafından terör örgütü tarafından görüldüğünün vurgulanması önemlidir. Ancak metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi ‘Gülen hareketi’ şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.”

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