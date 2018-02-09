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    Türk diplomatların katiline yine izin

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    09.02.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’da kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu “17 Kasım” terör örgütünün 11 kez müebbet hapse mahkum baştetikçisi Dimitris Kufodinas’a 3 ay içinde 2. kez cezaevinden 48 saatliğine çıkış izni verilmesi tepki yarattı.

    Cezaevleri Komisyonu’nun  2002’de yakalanan yaklaşık 16 yıldır Pire’deki Koridalos Cezaevinde yatan 60 yaşındaki Yunan teröristin 2. izin talebini kabul etti.

    İlgili yasa, cezaevinde iyi hal ve davranış gösteren mahkuma, işlediği suç göz önüne alınmaksızın, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra izin talebinde bulunabileceğini öngörüyor.

    Kufodinas bugün cezaevinden çıkarken eşi, oğlu ve birkaç arkadaşı tarafından karşılandı. 

    Türk diplomatların katiline yine izin

    Terör örgütü ’17 Kasım” içinde kod adı “Lukas” olan Dimitris Kufodinas, 1991 yılında Türk  Basın Ateşesi Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit etmişti. Aynı yıl, dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994’de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehit düştüğü suikastte yer almıştı.

    ABD TEPKİ GÖSTERDİ

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert “Teröristler cezaevinden çıkış izin almaya layık değildirler. 11 kişinin ölümünden sorumlu bir teröristin 48 saatliğine de olsa serbest bırakılmasını kınıyoruz. Duyduğumuz rahatsızlığı Yunan Hükemeti’ne ilettik” diyerek tepki gösterdi. 

    Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiriakos Mitçotakis ise  Kufodinas’a izin verilmesinin kabul edilmez olduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde ilgili yasayı değiştireceklerini açıkladı.

     

    Etiketler: yunanistan , türk diplomat , terörist
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