Türk diplomat katiline yine izin
YUNANİSTAN’da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden ‘17 Kasım’ terör örgütünün 11 kez müebbet hapse mahkûm baştetikçisi Dimitris Kufonidas, yılbaşını ya evinde ya da tavernada eğlenerek kutlayacak.
Cezaevleri Komisyonu, Kufodinas’ın 6 günlük izin talebini kabul etti. Dün Volos Açık Cezaevi’nden çıkan Kufodinas, yılbaşını kutladıktan sonra geri dönecek. Kufodinas, 1991 yılında Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit etti. Aynı yıl, dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı’nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994’de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehit düştüğü suikastta yer aldı.
TEPKİ ÇEKTİ
1975-2002 arasında 23 kişiyi katleden ‘17 Kasım’ örgütünün baştetikçisi Kufodinas 11 cinayetten 11 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yunanistan’da yasalar, 8 yıl cezaevinde kalan mahkûmlara izin hakkı tanıyor. Kufodinas da geçen yıl kasım ayından bu yana toplam 38 gün izin aldı. Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
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