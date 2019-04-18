Türk dalgıçlar Irak'taki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk dalgıçlar Irak'taki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
GeriDünya Türk dalgıçlar Irak'taki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
18.04.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Türk dalgıçlar Irak'taki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk dalgıçlar Irak'taki arama kurtarma çalışmalarını tamamladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentinde yaşanan feribot faciası sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 3 kişinin cesedine ulaştı.

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri'nde geçen ay meydana gelen feribot faciasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye doğru hareket etti.

Musul'daki arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan birinci sınıf dalgıç ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçakla Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Dicle Nehri'nde kötü hava şartları ve artan su seviyesine rağmen 20 gündür aralıksız çalışan Türk dalgıçlar, 3 kişinin cesedine ulaştı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türk dalgıç ekibinin uğurlanması sırasında yaptığı açıklamada, Musul'da 100'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasının ardından Türkiye'nin Irak halkına yardım elini uzattığını söyledi.

Karaçay, olayın ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine işaret ederek, "Bu çerçevede cesetlere ulaşmak için yardım etmek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri buraya gelerek Musul'un Dicle Nehri'nde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi." diye konuştu.

Türk dalgıçların 3 kişinin cesedine ulaştığını hatırlatan Karaçay, ekibin görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini ve Türkiye'ye doğru hareket ettiğini söyledi.

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarmış, kaybolan 100'e yakın kişi için ise bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AP'den Çin'e çağrı

"Gambiya her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır"

Ülke şokta! 13 ölü, 142 kayıp

Almanya'da 467 Neonazi ortadan kayboldu