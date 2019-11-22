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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.11.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

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Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türkiye Çocuk Hakları İl Komiteleri eş başkanları Beyza Küçük ve Muhammet Aktaş, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Beyza Küçük ve Muhammet Aktaş, BM kürsüsüne birlikte çıktı.

Aktaş, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulünden çok daha önce 1924'te 23 Nisan'ı kendi çocuklarına bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'nin gururlu çocukları olduklarını söyleyerek, ''Bu bayramı her yıl dünyanın her yerinden çocuklarla paylaşıyor ve kutluyoruz.'' dedi.

Türkiye'de çocuk hakları konusunda yapılan çalışmaları anlatan ve her yıl Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 20 Kasım'da Türkiye'de de Ulusal Çocuk Forumu düzenlendiğini anlatan Aktaş, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar için düzenlenen entegrasyon programına da değindi.

Aktaş, ''Dünyadaki tüm ülkelerden, Suriyeli ve diğer mülteciler için Türkiye'de olduğu gibi aynı misafirperverliği ve şefkati göstermelerini bekliyoruz.'' dedi.

Toplumların gelişmişlik göstergesindeki temel kriterlerden birinin de çocuk haklarına saygı duyulması olduğunu vurgulayan Aktaş, dünyadaki tüm çocukların, beslenme, barınma, sevgi, şefkat, sağlık, eğitim gibi tüm insani ihtiyaçlarından yetişkinlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

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