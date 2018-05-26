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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.05.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Türk camisinin önünde domuz çevirme skandalı!

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Türk camisinin önünde domuz çevirme skandalı!

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı 'Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar' (Pegida) adındaki örgütünün, Hollanda'nın Utrecht kentindeki Ulu Cami önünde yapmayı planladığı barbekü ve domuz çevirme etkinliği belediye tarafından yasaklandı.

Belediye, aşırı sağcı örgütün Ramazan ayında düzenlemek istediği etkinliği, "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Pegida Hollanda yönetimi, belediyeye başvurarak, üyeleriyle birlikte 4 Haziran'da kentin merkezinde bulunan Ulu Cami önünde barbekü ve domuz çevirme yapmak için izin istedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre aşırı sağcı örgüt, Müslümanların kutsal ayı Ramazan boyunca, Hollanda'daki diğer büyük kentlerde de, cami önlerinde benzer etkinlikler yapmayı planlıyordu.

'KAMU DÜZENİ İÇİN TEHDİT'

Ancak Utrecht Belediyesi, sorumsuzca yapılan bu etkinliğin kamu düzeni açısından tehlike yaratacağına karar verdi. Belediye Başkanı Jan van Zanen'in sözcüsü, "Gösteriye izin verilemsi anayasal bir hak. Ancak ortada kamu düzenini tehdit eden bir durum varsa, buna yönelik kısıtlamalar getirilebilir" dedi.

Belediye, aşırı sağcı örgüte camiden uzak bir konumda bulunan Westplein'deki toplu taşıma garajı yanındaki alanı gösterdi.

Pegida üyeleri akşam saat 20:00 - 22:00 saatleri arasında bu bölgede toplanabilecek. Ancak açırı sağcıların açık alande ateş yakması, barbekü ve diğer ısı kaynaklarını kullanması yasak olacak.

Etkinlikte sert malzemelerden yapılan tabak, bardak ve çatal, bıçak gibi malzemelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Sözcü, aşırı sağcıların bu karara itiraz hakkının bulunduğuna da işaret etti.

Belçika'daki aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi de (VB), 19 Mayıs günü benzer bir etkinlik düzenledi. Partinin lideri Filip Dewinter, Flaman Ulusal Gençlik Federasyonu üyeleri ile birlikte Deurne kentinde buluştu. Aşırı sağcı grup, domuz çevirip, barbekü yaptı.

Dewinter, bu etkinlikte çekilen fotoğrafları, #Ramazan etiketiyle Twitter üzerinden paylaştı.

 

 

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