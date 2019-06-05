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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
05.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Türk Buz Kızı'nın yeniden gömülmesi için kampanya başlattı

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Türk Buz Kızı'nın yeniden gömülmesi için kampanya başlattı

Sibirya’da bulunan Türk Buz Kızı mumyasının kötü uğur getirdiğine inanan bölgede yaşayan halk mumyanın tekrar gömülmesi için kampanya başlattı.

Rusya’ya bağlı Sibirya'da "Buz Kızı" olarak bilinen ve 2 bin 500 yıllık geçmişi olan mumya, bilinen en eski dövmeli insan olarak biliniyor. Atlarıyla birlikte gömülen Buz Kızı'nın 25'li yaşlarda yaşamını yitirdiği ve bulgulara göre akciğer kanserinden öldüğü tespit edildi.

Ukok Prensesi, Altay Prensesi veya Ochi-Bala olarak da bilinen Sibirya Buz Kızı, Altay Bölgesi'ndeki manevi liderlerin ve yaşlıların isteği üzerine çıkarıldığı mezara geri konulacak.

Altaylar'da 1993 yılında keşfedilen Türk Buz Kızı'nın MÖ. 5. yüzyılda yaşadığı ortaya çıkmıştı. Rus arkeologlar mumyanın Avrupalı olduğunu iddia etseler de mumyadaki dövmelerin Türk sanatı olması onları da Türklerin ataları olduğuna ikna etti.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mumyalaşmış iskelet, Rusya’nın başkenti Moskova’da eski Sovyet lideri Lenin’in vücudunu mumyalayan bilim insanları tarafından da incelendi. Bilim insanları 2014 yılında açıklanan sonuçlara göre saçının kazınmış olduğunu, saçına at yelesinin bağlandığını, boyunun 162 cm olduğunu, yaşının 25 ile 28 yaş arasında olduğunu keşfetti. Bilim insanları mumyada yaptığı incelemede ölen kızın meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

DEPREM VE SELLERİN NEDENİNİ MUMYAYA BAĞLADILAR

Bölgede yaşayan Şamanistlere göre son zamanlarda meydana gelen sel ve depremlerin Buz Prenses'in rahatsız edilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Altay bölgesindeki Şamanistler, mumyanın geri gömülmesi için kampanya başlattılar.

Hala Altay bölgesindeki Gorno-Altaisk’te bulunan bir müzede muhafaza edilen mumyanın kötü şans getirdiği için mumyanın gömülmesi talep edilirken gelen tepkiler üzerine yerel yöneticiler mumyanın Ukok Yaylası’ndaki orijinal mezarına tekrar gömüleceği ve üstüne yapılan bir mozoleyle onurlandırılacağı bildirdi.

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